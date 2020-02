Samuel: «Nuestro binomio es el que mejor se complementa»

La presidenta Áñez «ha demostrado que conoce del funcionamiento del gobierno y yo soy una persona que sabe de economía», afirmó el empresario y líder político al explicar las razones que le llevaron a aceptar la candidatura a la vicepresidencia acompañando a la actual mandataria en la alianza Juntos.

𝗦𝗮𝗺𝘂𝗲𝗹 𝗗𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗻𝗮, entrevistado en el programa Que no me pierda de la Red Uno, recordó que en las elecciones pasadas, tomó la decisión de renunciar a su candidatura, después que su partido Unidad Nacional y Demócratas no pudieran resolver los problemas para la definición del binomio.

Dijo que en esta coyuntura la situación es diferente, porque tras la salida de Evo Morales del gobierno, existe en el país un Tribunal Electoral imparcial y las garantías de que el proceso electoral será transparente. «Tengo respeto y admiración por la presidenta, Jeanine Áñez y confío en que no utilizará los recursos del Estado para hacer campaña política», subrayó.

Samuel Doria Medina, señaló que siempre buscó la unidad de los partidos políticos, sin embargo, «hay otros actores que hablan de unidad, pero nadie quiere ceder». Resaltó que en la alianza Juntos existen cinco partidos políticos importantes, lo cual ya es una muestra de unidad.

Destacó el factor de la complementariedad regional, de paridad de género, de coincidencias programáticas en la alianza. «Nuestro binomio es el que mejor se complementa, ya que Áñez ha demostrado que conoce del funcionamiento del gobierno y yo soy una persona que sabe de economía», concluyó el líder de Unidad Nacional.

