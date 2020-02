Steam ahora recomienda los juegos que tienes y olvidaste

Steam está experimentando con una nueva función que ayudará a los usuarios a aprovechar los videojuegos que tienen en su biblioteca.

Esta función llamada Play Next no te recomendará nuevo contenido o que adquieras un nuevo título. Su objetivo es que les des una oportunidad a los juegos que ya tienes en la biblioteca y que has olvidado.

Una función interesante para aquellos que son impulsivos al momento de comprar juegos y luego los pierden de vista entre tantas opciones. Para implementar este sistema, Steam utiliza un algoritmo que da un vistazo a tu biblioteca para ver los juegos que aún no has jugado, y basado en ese análisis, te sugerirá algunos juegos para disfrutar. Siguiendo esta dinámica puede recomendarte hasta tres juegos y repetir el proceso tanta veces como desees.

Podrás ver un mini trailer del juego y otros detalles que te ayudarán a evaluar si te apetece jugarlo o pasar a la siguiente sugerencia. Un detalle a tener en cuenta es que no es una función estable, aún está en desarrollo. Pero si te interesa probarlo solo tienes que iniciar sesión con tu cuenta de Steam en este enlace y dependiendo del tamaño de tu biblioteca recibirás algunas recomendaciones.

Este no es la única función dedicada a ayudar a los usuarios a disfrutar del contenido de Steam. Hay todo un laboratorio de experimentos. Por ejemplo, Recomendaciones de la comunidad para descubrir nuevos títulos en base a las reseñas recientes, o Inmersión profunda para conocer propuestas similares a los juegos que ya conoces.

Y no podemos olvidar el Recomendador interactivo que ofrece sugerencias de juegos basadas en tu historial. Una combinación interesantes de funciones experimentales para que los usuarios aprovechen el potencial de la plataforma y sus contenidos.