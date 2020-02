Terminó la injusticia; que venga la justicia

Carlos Federico Valverde Bravo

Todos los que urdieron el “caso terrorismo deben ser castigados en consecuencia; será la única manera de que la injsuticia se vuelva Justicia. El juicio en la CIDH está avanzado y los Familiares de las víctimas lograron imputar al Estado boliviano (en ese nombre actuaron los que armaron el caso), son 82 procesados; en Irlanda, Morales, García Linera y una señora Soverón, serán acusados por masacre y otros delitos.

Recordemos lo que dijo Morales en Venezuela:

“Día domingo en la Red Patria Nueva, el Canal 7, el Canal del Estado boliviano, he anunciado que tal vez tengamos días contados, yo tenía información de los mercenarios internacionales que estaban en Santa Cruz.

Cuando el día martes promulgamos la ley transitoria electoral y al día siguiente, ayer en la madrugada, aparecen atentados, yo tenía alguna información de que estaban preparando algún atentado, sin embargo, el día de ayer deje instrucciones precisas al Vice Pdte. de la República; mediante el Vicepresidente, al Comandante de la Policía Nacional a hacer un operativo, a detener a estos mercenarios, y esta madrugada me informaran que ha habido una balacera, un tiroteo de media hora en un Hotel de la ciudad de Santa Cruz donde han caído 3 extranjeros, 2 detenidos y son las primeras informaciones; coincide con la primera información que yo tenía y era atenten la vida del Vicepresidente, del Min de la Presidencia y del Evo Morales.

Las primeras informaciones son de agentes húngaros y algunos bolivianos y lo peor es que en la FEXPO, en una tienda de COTAS… armamento sofisticado.

Por supuesto metieron bombas y bala, resistieron……. Yo saliendo a la policía Nacional por su gran operativo de detenerlo de acabar con esos mercenarios.

Algo que nos hemos informado claro…… nosotros sesionamos en el lago Titicaca (pidió apoyo para la candidatura de maravillas del mundo – Chávez le dijo que Bolívar estuvo ahí) hemos estado en un gabinete ampliado entre Ministros Viceministros viajando……lo que ya había hecho seguimiento esta reunión ampliada de gabinete… información que hemos recibido, es decir, que no me equivoqué en decir el día domingo cuando conversábamos por teléfono, Presidente, (se dirigió al Presidente Chávez) que posiblemente, Evo , algunos , tengamos los días contados, ahora desbaratamos. Espero que me hagan otros grupos

Repare el lector lo siguiente:

1.- El Presidente Evo Morales asumió haber conocido de la presencia de Rozsa y su grupo, al menos desde el domingo anterior (día 12 de Abril) , cuando habló en Radio Patria Nueva y canal 7 ya se refirió al tema. (yo tenía alguna información de que estaban preparando algún atentado)

2.- La orden de proceder la da Evo Morales, quien la transmite al Com Gral de Policía fue Álvaro García Linera: el Vicepresidente (el día de ayer dejé instrucciones precisas al Vice Pdte. de la República; mediante el Vicepresidente, al Comandante de la Policía Nacional a hacer un operativo, a detener a estos mercenarios).

Álvaro García Linera, apenas ocurridos los hechos del Hotel Las Américas en conferencia de prensa dijo, entre otras cosas:

Informo el Vice Min. que se tiene documentación respecto a la persecución de estos terroristas en los actos de presencia del Pdte. Evo en el alto Parapetí, seguimiento al desplazamiento de la caravana del Pdte. De la República; del Vice Pdte. De la República y de algunos ministros. Los documentos de manera preliminar hablan de los preparativos de su magnicidio, de un atentado contra la vida del Pdte. y del Vice Pdte. de la República .

De las declaraciones queda claro que el Min Gobierno sabía quiénes eran y dónde estaban los supuestos terroristas o subversivos; se les estaba haciendo, el respectivo seguimiento y, pudieron detenerlos vivos.

Una más, Evo Morales aseguró en Venezuela (16/04/2009) “…nosotros sesionamos en el lago Titicaca (la reunión fue el 3 de abril) …hemos estado en un gabinete ampliado entre Ministros Viceministros viajando …lo que ya había hecho seguimiento esta reunión ampliada de gabinete.”

Resulta que: el Fiscal Soza mostró el vídeo donde se escucha a Rozsa hablar de esa reunión, recién el 26 de Abril del año 2009, es decir 10 días después de la masacre, por lo que es imposible que el Presidente no hubiese tomado conocimiento de ese hecho puntual por la vía del “infiltrado” o más bien del enlace entre Rozsa y García Linera, es decir, el Capitán Andrade.

Es claro que debe comenzar a hacerse justicia