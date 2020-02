Trabajadores de YPFB Transporte rechazan cambios de personal

Según su representante el directorio tienen la intención de remover a todo el Staff.

El representante del sindicato de trabajadores de YPFB Transporte, Dimar Céspedes, a nombre de sus compañeros rechazó los cambios que se intenta realizar al interior de la empresa estatal. Es por esto que los trabajadores realizaron reclamos en las puertas de la estatal.

“Según lo que dice el orden del día para la reunión de Directorio se estaría removiendo todo el staff ejecutivo y eso es entre 12 y 13 personas. Es evidentemente tuición del presidente de Yacimientos hacer eso, nosotros no tenemos atribuciones, pero lo que queremos es que se respete la estabilidad laboral como nos dijeron”, mencionó el representante.

Además Céspedes manifestó no defienden a ningún color político sino el derecho de los trabajadores.

“Nosotros agotaremos hasta el último el tema del diálogo, básicamente somos persona racionales y acá tenemos que velar por la cantidad de personas que tenemos son 1.104 trabajadores y no pude ser que por capricho o apetito personal estén queriendo sacar a gente por color político, acá no estamos defendiendo a ningún político ni persona, acá se defiende a los trabajadores”.

El dirigente no quiso hablar de una masacre blanca, sin embargo señaló que espera que esa situación no se dé. “Esperemos que no sea así, pero tengo entendido que en otras empresas están queriendo hacer estos cambios”.