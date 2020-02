Tres transexuales conducirán el programa de televisión ‘NosoTrans decidimos’ en Bolivia

La iniciativa tiene el propósito de difundir los derechos humanos de esta comunidad, la situación en la que viven, la discriminación, las opciones de formación y trabajo, entre otros. El primer programa será este sábado.

A sus 26 años, Luna Sharlotte Humerez está decidida a lanzarse a la pantalla chica, junto con otras dos compañeras transexuales, Nathalie y Laura. Serán las conductoras del programa de televisión «NosoTrans decidimos», el primero en el país dedicado a temáticas relacionadas a esta comunidad. Laura es estudiante de la Universidad estatal de El Alto, Nathalie iniciará este año sus estudios universitarios y Laura es ingeniera agrónoma.

Luna sabe que cuando el programa esté en el aire recibirá apoyo, pero también críticas; sin embargo, confiesa que el activismo que ha vivido desde muy pequeña la ha hecho «más fuerte». Ella cuenta que descubrió su identidad de género entre los 10 y 12 años de edad. Desde entonces «he afrontado una nueva etapa en mi vida de forma muy intensa, el ser activista me ha vuelto fuerte, dura y eso me ha permitido enfrentar cada una de mis metas, mis estudios y mi trabajo. Eso me pone orgullosa de las cosas que sigo haciendo. Con este programa de televisión quiero cambiar el estereotipo (de los trans)», confiesa.

Luna dice que ya tiene cierta experiencia en radio, pero que es primera vez que hará televisión. Ante la invitación de la gerente del canal Abya Yala Televisión, Rosario Akim, ella y sus compañeras decidieron que era hora de hacer un programa. Le presentaron un proyecto y fue aceptado. «Será un programa que rompa estereotipos, se transmitirá desde mañana, todos los sábados y domingos, a las 14:30″, expresa.

«Tendremos diferentes sectores, se abordarán diversas temáticas como la despatriarcalización, el respeto a los derechos humanos, el machismo, las estructuras patriarcales, las orientaciones sexuales, los derechos de la comunidad LGBTI, las normas nacionales e internacionales que nos protegen, la discriminación que sufrimos y otros temas», explica.

La temática es tan amplia, que la propia Luna aclara que ellas son «trans», porque son transexuales masculinos, a diferencia de las transexuales femeninas.

Un set con zapatos de tacón

El set del programa tendrá sillones en forma de zapatos de tacón, así como en logo del programa. «Este logo nos representa porque queremos decirle a la gente que se ponga en nuestros zapatos«, enfatiza Laura.

Ella estudia Derecho y es presidenta de la Otraf Bolivia (organización de Travestis, transgéneros y transexuales femeninas de Bolivia) LGBTI, además de ser representante de una organización internacional de esta comunidad.

«Me siento privilegiada por el apoyo que siempre he recibido de mis padres, me apoyan en todas las cosas que hago. También quiero incursionar en la política, porque desde ese espacio de toma de decisiones uno puede hacer algo más. Las trans somos incluso más discriminadas que los gays», dice.

Según Luna, recientemente dos partidos políticos le ofrecieron ser candidata a diputada uninominal por una circunscripción de La Paz, de donde ella es oriunda, pero no aceptó porque quiere tomarse un tiempo más para capacitarse. Sin embargo, está decida a ser candidata en las elecciones subnacionales, si se presenta la oportunidad.

La primera trans que cambió identidad

El rostro de Luna ya estuvo en la palestra pública, cuando en 2017 se convirtió en la primera transexual en casarse por lo civil en Bolivia, después que logró su cambio de identidad de género, en el marco de la promulgación de la Ley de Identidad de Género (807), del 21 de mayo de 2016, que permite el cambio de nombre, dato de sexo e imagen en los documentos de identidad por la vía administrativa. Luna y Henry siguen disfrutando de ser pareja.