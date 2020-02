Un Bolívar opaco golea a Aurora con doblete de Ábrego

jueves, 13 de febrero de 2020 · 00:39

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

Con doblete de Víctor Ábrego, Bolívar sumó de a tres. Anoche le ganó por 3-0 a Aurora en el estadio Hernando Siles por la sexta fecha del torneo Apertura, en un duelo que se definió en el segundo tiempo.

Los paceños aún no encuentran su juego. En el primer tiempo no tuvieron claridad y en el segundo fueron más efectivos, aunque aún no mostraron el juego que caracteriza a la Academia.

La primera parte se cerró con el 0-0 en el marcador, premio para los cochabambinos que se pararon bien en el terreno de juego, ante una Academia desordenada y sin un conductor en la mitad del terreno.

Los bolivaristas, que pusieron cinco hombres de marca, no tuvieron a un conductor en la mitad de la cancha, por lo que apostaron a los pelotazos largos, muchos sin precisión.

A los siete minutos se dio la primera llegada con peligro, pero no fue para los celestes, sino para los vallunos. Erick Rivera cabeceó un centro desde la izquierda que exigió al golero Guillermo Viscarra.

Cristian Vella estuvo ayer en la banca académica.

A los 12’ llegó la primera de los paceños por un error de la defensa aurorista. Juan Carlos Arce lanzó un centro desde la izquierda que despejó con el taco David Díaz, la pelota llegó a los pies de Marcos Riquelme que definió al cuerpo del portero David Torrico. A los 14’ otro error en la salida de Aurora, esta vez de Christian Vargas, fue aprovechada por Riquelme, quien desde el borde del área volvió a rematar al cuerpo del portero.

En el campo se vio a un Ábrego retrasado, como un enganche, pero no hizo olvidar la labor de Erwin Saavedra. Buscó hacer la individual en un par de jugadas pero sin fortuna.

A los 31’ otra vez llegó el Equipo del Pueblo, Aguirre remató por encima del arco de Viscarra un tiro libre y a los 33’ un centro de Jorge Flores salió cerca del travesaño, en la respuesta celeste.

A los 36’ Nicoll Taboada exigió a Viscarra con otro remate de media distancia y a los 42’ Aguirre tiró un centro largo, no llegó ningún jugador valluno y la etapa se cerró sin apertura del marcador.

El segundo tiempo

En el complemento Bolívar entró con otra mentalidad. Ayudó el ingreso de Leonardo Vaca, el celeste era más ambicioso, tuvo más llegada, aunque no con un juego vistoso.

A los 4’ llegó el 1-0. El celeste atacó por la izquierda con Flores, jugó con Vaca y este tocó atrás para que Ábrego con remate mordido abra el tanteador en el juego.

Emiliano Vecchio estuvo ayer en el Hernando Siles.

Foto: Marco Aguilar / Página Siete

Después del gol, el equipo valluno tuvo un par de salidas, a los 10’ Aguirre estuvo cerca con un disparo de media distancia y a los 18’ hizo lo mismo Sánchez.

En el 21’ la Academia ganó un penal, Torrico trabó a Ábrego. A los 22’ Riquelme remató encima de la puerta.

El gol de la tranquilidad llegó a los 34’, luego de que el golero Torrico fue reemplazado por lesión. Ábrego lanzó un centro desde la izquierda a la cabeza de Riquelme que no perdonó.

Cuatro minutos después, con la misma fórmula, Ábrego puso el 3-0 luego de cabecear un centro de Arce y Bolívar terminó goleando a Aurora.

Figura

Víctor Ábrego

El delantero anotó dos tantos e hizo una asistencia. Además provocó un penal que Riquelme falló.

Árbitro

Nelson Barro

El juez tuvo una jornada tranquila, no cometió errores que afectaran el desarrollo del encuentro.

