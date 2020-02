Vamos a aclarar algunas cosas. 1) no existe un «informe del MIT». Hay un artículo de 2 p…

🇧🇴🗳

Vamos a aclarar algunas cosas.

1) no existe un «informe del MIT». Hay un artículo de 2 personas que trabajan en el MIT.

2) no salió publicado en el Washington Post. Se publicó en un blog.

3) el informe fue financiado por el ex canciller de Rafael Correa.

4) no refuta nada. https://t.co/zmGsSgLA2V





Fuente: Tuto Quiroga por Leandro Querido

