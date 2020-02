Víctima de sicario estuvo preso dos veces por estafa

El hombre que fue victimado de un disparo en la cabeza cuando salía de su casa, Lorgio Saucedo Jiménez (52), estuvo encarcelado en Palmasola en dos ocasiones por el delito de estafa, confirmó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Manuel Ramos.

La autoridad policial acotó que en ambas ocasiones, la víctima, que vivía en la calle 9 norte, cerca del tercer anillo del canal Isuto, estuvo implicado en conflictos por terrenos. Por otra parte, descartó que tenga antecedentes por narcotráfico.

Sin embargo, aclaró Ramos, no se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen y lo único cierto hasta el momento es que no fue un robo puesto que no se llevaron nada de sus pertenencias.

En cuanto al avance investigativo, lo principal es que la Policía ya tiene la motocicleta en que se movilizó el sicario para cometer el crimen. La moto estaba con una placa que no le correspondía.

Por otra parte, la Policía ya ha citado a declarar a gente del entorno de la víctima y se tiene información obtenida de las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el crimen para ayudar a dar con el sicario.

