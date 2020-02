Willan: Hay un Dios que todo lo ve, él castigará a Cornejo

Y se mantuvo con perfil bajo, ajeno al torbellino y los dardos ventilados en los medios de comunicación. Willan Álvarez, el delantero cruceño que el 25 de diciembre de 2019 anotó el gol que ahora sostiene a Aurora en la División Profesional (puso el 1 a 0 ante Destroyers, en la decisiva fecha 25), habló.

En una entrevista con este medio, el hermano menor de Gilber Álvarez confesó ayer que se siente “muy afectado” con la postura adoptada por el presidente del Equipo del Pueblo, Jaime Cornejo, quien ha frenado su debut con la camiseta del Aviador por una cuestión contractual en la que Willan considera que no tiene nada que ver.

“No está reconociendo lo que hice por el club. Me siento dolido por todo lo que me pasa”, sentenció.

Mientras tanto, la buena noticia que confirmó el presidente del Hércules, Gróver Vargas, ha sido que Willan tiene el visto bueno para su debut -sí así lo dispone el cuerpo técnico- del jueves, en el compromiso ante Real Santa Cruz, en el estadio Félix Capriles. “Hemos recibido la carta de la Federación Boliviana de Fútbol. Está bien habilitado y podrá ser tomado en cuenta”.

P: ¿Cómo te sientes ante todo lo sucedido?

R: Muy preocupado. Tengo muchas ganas de vestirme de rojo. Jugué mi último partido ayudando a Aurora en la categoría. Cornejo está haciendo cosas que no tienen nada que ver conmigo.

P: ¿Te desmotiva?

R: No, de hecho entreno día a día al máximo. Sé que esto se va a solucionar y cualquier rato voy a estar. Cuento con el total apoyo del presidente (Vargas). Eso me motiva más para continuar preparándome en jornadas dobles o triples. Gracias a Dios es así. Todo el respaldo que me transmite lo voy a devolver en la cancha.

P: Vargas confirmó que el jueves, si lo decide el DT Cristian Díaz, podrás estrenarte…

R: Sí. Eso ya dependerá del profe, a ver qué dice. Sigo con la misma ilusión de jugar en Wilstermann.

P:¿Qué idea te merece la postura de Cornejo?

R: Sabe lo que he hecho por Aurora. Gracias a Dios, ya se está solucionando este tema. Dios mediante debutaré el jueves. Cornejo no reconoce lo que hice por el club. Le dije a él, personalmente, y a Mirko que hay un Dios que ve arriba lo que hacen.

P: ¿Crees que se te está coartando tu derecho al trabajo?

R: Soy el más afectado con todo lo que me está pasando. Es la primera vez que me sucede.

P: ¿Un mensaje para la hinchada celeste y otro para la roja?

R: La gente de Aurora me mandó mensajes de apoyo, (dice) que don Jaime está mal, que siga trabajando. Me siento contento hoy porque continúo teniendo el apoyo de la hinchada que alienta por el club que defendí el año pasado.

P: ¿Otro para Cornejo?

R: Ya se lo dije en persona. Hay un Dios que arriba ve todo y lo va a castigar.

Fuente: https://www.opinion.com.bo