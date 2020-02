“Yo no voy a hacer de Entel un gallinero”: ministro Arias

Lo que dijo el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, en exclusiva con Asuntos Centrales

Afirmó que la salida del exgerente Elio Montes no es por regionalismo ni enconos personales.

“Le pedí que salga por donde entró, por la puerta ancha, pero eligió salir por la ventana. No quiero que Entel sea un lugar de intrigas. Es la primera empresa estatal que tiene un directorio y este no acepta informes de cifras que no cuadran. Hay gerentes que son buenos en la parte privada pero la gestión pública es diferente. No dudo de la capacidad profesional, los problemas eran de gerencia”

Rojas asegura que el directorio de Entel definirá acciones penales o administrativas. Evaluará en detalle las denuncias y las sabrá sopesar.

“Pido que Elio Montes muestre madurez emocional en las redes y que sepa contener sus broncas”.

Los que se fueron no debieron cobrar finiquitos, porque no habían cumplido ni tres meses, dice. En una empresa privada puede pasar, pero no en una pública, donde hay normas y procedimientos. “Ese fue el punto de inflexión”.

Sobre los patrocinios: “Deben haber pero con criterio institucional, no individual. Debe estar normado, no ser arbitrario”.

Eddy Luis Franco será seguramente ratificado como nuevo gerente por el directorio. “No podemos cambiar mucho ya que nos vamos en mayo. Vamos a seguir con lo que inició Montes en fibra óptica, internet y un foro de telecomunicaciones en marzo”.

Fuente: Facebook Asuntos Centrales