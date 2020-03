Adolescente de 16 años muere por Covid-19 en París

Un adolescente de 16 años ha muerto de Covid-19 en la región parisina, convirtiéndose en la víctima más joven de la que se tiene noticia en Francia. Ha sido uno de los hechos destacados en la conferencia de prensa diaria que ofrece el director general de Sanidad, Jérôme Salomon.

La identidad del joven muerto no se ha revelado, ni tampoco las circunstancias o si la víctima sufría de otras patologías. Salomon calificó el caso de “muy triste” y excepcional, pues son una ínfima minoría las personas muy jóvenes que desarrollan procesos graves del Covid-19.

Los casos confirmados de coronavirus en Francia desde el inicio de la pandemia alcanzan ya los 29.155. Hay todavía casi 14.000 personas hospitalizadas. Los fallecimientos son 1.696, de ellos 365 en las últimas 24 horas.

Las residencias de ancianos son uno de los agujeros negros de la pandemia

Este balance de la crisis sanitaria es sólo provisional e inexacto, pues falta por contabilizar la mayoría de las muertes por Covid-19 en las residencias de ancianos. Ese es uno de los agujeros negros de la pandemia y motivo de escándalo. En la residencias para gente mayor, conocidas en Francia por el acrónimo Ehpad, viven unas 850.000 personas.

El diario Le Figaro, en un editorial en portada bajo el título de “Adiós a hurtadillas”, denunciaba el drama de los asilos de ancianos, “una tragedia a puerta cerrada” y de grandes dimensiones. La mayoría de estas personas mayores mueren solas, pues la familia no está autorizada a entrar en las instalaciones por temor al contagio. Raramente se las lleva al hospital, pues por edad y situación no resistirían el duro tratamiento en las unidades de cuidados intensivos. El personal que trabaja en las residencias no dispone con frecuencia de suficientes equipos de protección. Salomon ha prometido hoy, de nuevo, que se dispondrá de números precisos sobre las personas mayores sospechosas de haber fallecido en las residencias por culpa del coronavirus.

Fuente: https://www.lavanguardia.com