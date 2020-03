Al menos 30 bolivianos con coronavirus en España; compatriota fallecido será cremado

Al menos 30 bolivianos que viven en España enfrentan el contagio de coronavirus, mientras el panorama laboral se torna complicado para los migrantes. El compatriota que falleció ayer con Covid-19, en Madrid, será cremado, según relata el dirigente de la Comunidad Boliviana y del Colectivo de Bolivianos por la Democracia en Europa, Félix Quintanilla.

Quintanilla señaló que las personas infectadas se mantienen en asilamiento y anonimato por temor al rechazo social. Además, se encuentran preocupadas por las limitaciones que existen en el Consulado boliviano para brindar apoyo a la comunidad en este momento de crisis mundial.

“Es lamentable y pedían ayuda para contactar con el Consulado, pero está con pocos medios, no pueden hacer nada. Están cerrados ahora mismo. Pero atienden un teléfono y hacen lo que pueden”, indicó.

La situación laboral también se tornó complicada en la cuarentena, “muchos (trabajadores) están de baja, otros que no tienen documentos, no aportan a la seguridad social, este mes no van a tener ingresos. Van a tener problemas con su alquiler, comida y su manutención”, añadió.

Miguel Ángel Echevarría falleció ayer a primera hora de la tarde, su familia se encuentra realizando los trámites mortuorios y ante la imposibilidad de repatriar el cuerpo, por la restricción de vuelos en Bolivia, los restos serán cremados.

“Hay que cremar, no hay de otra, Es una situación de emergencia”, dijo el dirigente. Mientras tanto, también se impulsa la cooperación para la familia de Echevarría.

Quintanilla finalizó manifestando la preocupación que sienten sobre Bolivia e instó a que las personas acaten las medidas de prevención.