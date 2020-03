Alarma total en la Juventus: pusieron en cuarentena al equipo Sub 23 por posibles casos de coronavirus

Este sábado, la Juventus anunció la suspensión de todas las actividades del equipo Sub 23 y puso al equipo en cuarentena por temor al coronavirus que se ha esparcido rápidamente en Italia en los últimos días. El club explicó en un comunicado que si bien no tienen ningún caso confirmado y sus jugadores aún no presentan síntomas, es una medida preventiva.