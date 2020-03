Alberto Fernández: «He tomado la decisión de prolongar la cuarentena hasta que termine la semana santa»

Tras destacar el “esfuerzo del Estado nacional”, apuntó a los empresarios: “Hemos hecho todo lo necesario para sobrellevar este momento económico, por eso no me resulta grato ver que alguien despida a un empleado. Voy a ser muy duro con el que rompe el acuerdo de precios, o el que especula tratando de subir los precios en un momento de extrema necesidad, voy a ser duro con ellos y con los que despiden gente. La pandemia nos tiene que enseñar la regla de la solidaridad, aquí nadie se salva solo” , enfatizó en sintonía con el mensaje del Papa Francisco. “No podemos en semejante crisis desamparar a alguien dejándolo sin trabajo”, retó el Presidente. “Para muchos empresarios se trata de ganar menos, no de perder. Bueno muchachos, les tocó la hora de ganar menos y así lo voy a hacer respetar” .