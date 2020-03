Analistas afirman que la Constitución no impide restituir en el cargo a un ministro censurado

Coca manifestó que López puede ser restituido en el cargo, porque “la censura y destitución no está acompañada de sentencia ejecutoriada, por tanto, no hay nada que le impida ser funcionario público nuevamente”. La tarde del martes, Añez restituyó en el cargo a Luis Fernando López.

Ministro de Defensa, Luis Fernando López. Foto: EL Deber

La Paz, 10 de marzo (ANF).- La Constitución Política del Estado (CPE) establece que el ministro interpelado y censurado debe ser destituido, pero no prohíbe su restitución en el cargo, coincidieron, por separado, juristas y analistas políticos.

“La CPE elaborada por el MAS señala que un ministro censurado sea destituido, más no establece, en ninguno de sus articulados, que esa persona sea vetada o prohibida de volver a ser ministro. No dice por cuánto tiempo no puede ser ministro otra vez de esa cartera u otra cartera de Estado”, explicó el jurista Paul Coca.

El analista Carlos Cordero sostuvo que la censura “fue politizada” por el MAS debido al proceso electoral que vive Bolivia y por ello las organizaciones políticas “están utilizando cualquier acción y situación con fines políticos electorales”.