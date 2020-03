Andrónico: “Algunos dirigentes quieren hacer ver que hay división”

El candidato a senador por el MAS, aseguró que realizó campaña en los Yungas de La Paz, pese a

las advertencias de los dirigentes.

Andrónico Rodríguez, candidato a senador por Cochabamba, afirmó que ingresó a los Yungas de La Paz, a hacer campaña para el Movimiento Al Socialismo (MAS), a pesar de las advertencias de dirigentes cocaleros de esa región.

«Fui al Norte de Potosí y después a Coroico y Arapata Nor Yungas de La Paz. De ahí no me soltaron los hermanos, me dijeron tienes que quedarte y tenemos que recorrer todo Yungas», dijo Rodríguez.

El candidato a senador aseguró que recorrió gran parte de los Yungas de La Paz haciendo campaña electoral en favor del MAS y vio que la gente aún apoya al Instrumento Político.

Señaló que estuvo en Santiago de Tocoroni, Comunidad Colo Pampa Chico, Santa Rosita y La Asunta. «Algunos dirigentes quieren hacer ver que hay división, en fin, que no van a permitir el ingreso a los Yungas de La Paz, totalmente falso. A nivel nacional hay bastante cohesión social de nuestro instrumento», sostuvo Rodríguez en su discurso en el municipio de Villa Rivero, Valle Alto de Cochabamba.

La Asociación Departamental de Productores de Coca de los Yungas de La Paz (Adepcoca), a través de su dirigente, Alex Quisberth, afirmó el martes que el sector se organizó para evitar que ingrese nuevamente Rodríguez a la región cocalera.

El dirigente indicó que junto a Adepcoca y el Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) no serán responsables de lo que le vaya a pasar a Rodríguez si ingresa a los Yungas a realizar campaña para el MAS.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante un comunicado, exhortó a candidatos, organizaciones sociales y ciudadanía a respetar el derecho político de todos los bolivianos a realizar campaña electoral en cualquier área del territorio nacional, en un ambiente de tranquilidad y pluralismo.

Fuente: https://www.reduno.com.bo