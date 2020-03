Aparatosa colisión entre micros causa 20 heridos en Santa Cruz

VOLCADO. Producto del fuerte impacto por la colisión, uno de los micros involucrados en este accidente de tránsito quedó volcado de costado y causar al menos 20 pasajeros lesionados.

La imprudencia y exceso de velocidad incidieron para que se de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido pasada las 7:30 de ayer en el cuarto anillo de la avenida Tres Pasos al Frente, donde resultaron heridas 20 personas que iban de pasajeros en ambos micros de servicio público, quedando uno de ellos volcado por el fuerte impacto.

El informe preliminar del Organismo Operativo de Tránsito señala que uno de los micros no habría cedido el paso al otro microbús, considerando que tenía preferencia ya que se encontraba sobre una avenida y el presunto responsable estaba saliendo de una calle a la intersección donde se produjo en el hecho de tránsito.

“Uno de los vehículos tenía preferencia de paso y el otro no, precisamente no se ha respetado esa preferencia y se da este hecho”, indicó el coronel Gustavo Villafuerte, director de Tránsito.

Por la cantidad de pasajeros lesionados se requirió de al menos 20 vehículos ambulancias y una treintena de paramédicos para socorrer a centros médicos y clínicas a los heridos, que afortunadamente no sufrieron daños de gravedad por lo que hasta el término de la tarde la mayoría fueron dados de alta.

“Realmente fue fuerte el impacto, que el micro (de la línea) 33 estaba viniendo y el otro llegó a hacer un cruce”, explicó uno de los pasajeros que resultó con contusiones leves.

Pese a lo transitado que es esa vía, en el lugar no existe señalización que indique la velocidad en que deben transitar los motorizados, por lo que los hechos de tránsito son frecuentes, según los vecinos.

Efectivos de Tránsito condujeron a los dos choferes a sus dependencias al igual que los vehículos implicados.

A principio de febrero el Organismo Operativo de Tránsito puso en marcha un plan con policías encubiertos para evitar este tipo de imprudencias.

Fuente: Red Uno, El Mundo