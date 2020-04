Banco Mercantil amplía límite de retiro en cajeros automáticos y permite pedir créditos desde la casa

La cuarentena abre la posibilidad de llevar el banco a casa. Y el Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) lo hace a través de las pantallas (computadoras y smartphones) con un menú ampliado. La entidad financiera amplió el límite de retiros en cajeros automáticos y abrió la posibilidad de solicitar créditos o abrir cuenta bancarias en línea, así como el envío de correspondencia vía correo electrónico.

Mauricio Porro, gerente Nacional de Marketing del BMSC, dijo que se incrementó el límite en el monto para retiro de efectivo en cajeros automáticos, hasta $us 550 (o su equivalente en Bolivianos; es decir, Bs 3.800). Antes, el límite eran $us 450. Del mismo modo, se aumentó el límite para pagos con tarjeta de débito (hasta $us 550).

En la parte crediticia, además de la postergación para el pago de cuotas, establecida por el Gobierno, el usuario tiene la opción de hacer su solicitud online para nuevos créditos a través de la página web, alternativa que también aplica para la apertura de cuentas. Todos lo movimientos mencionados cuentan con tutoriales para una experiencia óptima.

A través de su Central de Consultas, el BMSC da lugar a que los usuarios puedan habilitar su

Banca Móvil

y Banca por Internet

vía telefónica

y así acceder al universo de servicios digitales que van

desde transferencias de fondos a otras cuentas o celulares hasta otros más sofisticados en beneficio de las empresas.

También la entidad habilitó una dirección de correo electrónico (logistica@bmsc.com.bo), para que sus clientes, tanto personas como empresas, sin importar la banca (banca persona, banca pyme o banca empresas) puedan hacer llegar correspondencia al banco, dentro del horario de atención al público (8:00 a 12:00). Esto significa que, a través de las pantallas de su hogar, el usuario puede enviar documentos para cumplir con trámites u otras transacciones.

Desde la entidad estatal piden cautela y en caso de tener dudas comunicarse directamente con el banco. Los delincuentes solicitan datos o hacen cobros a través de distintos canales.

​»Pedimos a toda la población utilizar estos canales para realizar las operaciones bancarias que necesiten. No salgan de casa a menos que sea realmente necesario”, agregó Porro.

Actualmente, el BMSC atiende al público en 24 agencias distribuidas a escala nacional, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00. Porro resaltó que en las sucursales se encuentra personal capacitado para cumplir con las normas establecidas para precautelar la salud y bienestar de los clientes y trabajadores.

