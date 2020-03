Brasil vs. Bolivia, el 27 a las 20:30 en Recife

jueves, 05 de marzo de 2020 · 00:43

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Brasil y Bolivia cerrarán la primera fecha de la Eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022. La dirección de competiciones de la FIFA hizo conocer ayer que el encuentro se disputará desde las 20:30 del viernes 27 de marzo, en el estadio Arena Pernambuco de Recife.

La fecha comenzará el jueves 26 con los partidos que disputarán en Asunción Paraguay con Perú (18:30), en Montevideo lo harán Uruguay con Chile (18:45) y lo que resta definir esa el horario del encuentro que sostendrán Argentina y Ecuador, en Buenos Aires.

Para el viernes 27 se completará la fecha con dos partidos más: Colombia vs Venezulea (17:30), en Barranquilla y el juego entre la Verde y la Canarinha.

La segunda jornada se disputará el martes 31 de la siguiente forma: Ecuador vs. Uruguay (17:00), Venezuela vs. Paraguay (18:00), Chile vs. Colombia (19:00), Perú vs. Brasil (22:15). Bolivia y Argentina jugarán desde las 16:00 en el estadio Siles.