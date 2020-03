Camacho manifestó que la gestión de Añez es «moralmente pobre»

miércoles, 04 de marzo de 2020 · 23:38

El candidato a la presidencia por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, señaló hoy que no puede callar lo que ve en las acciones del gobierno transitorio de Jeanine Añez y sostuvo que le parece una gestión «moralmente pobre».

Consultado por la prensa si ve cambios con la actual administración, respondió que «veía cambios, (pero ahora) no veo. Hay que ser honestos y esto no es hacer campaña en contra de la Presidenta, en eso he sido claror le dije a ella que iba a ser muy ético en esto, pero tampoco puedo callarme frente a lo que veo», indicó.

«Como boliviano, no como candidato, lo que veo es triste. Los aviones con drogas salir de aeropuertos estatales, es muy duro para Bolivia, para la imagen de Bolivia y para los bolivianos. El ver que se haga campaña con el dolor ajeno», agregó el exlíder cívico de Santa Cruz.

El candidato por Creemos manifestó que ve un gobierno «moralmente pobre» con «actitudes tristes para los bolivianos».

«Veo moralmente pobre, no sé si económicamente es rico, no le he hecho un seguimiento para saber si están bien o no están bien, pero moralmente pobre porque veo actitudes tristes para los bolivianos que pudo haber sido diferente», dijo Camacho.

Además reveló que actualmente no ve posibilidades de unidad entre los diferentes frentes políticos.