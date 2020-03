Canciller asegura que no se contrató nuevos abogados para la defensa del Silala en la CIJ de La Haya

La canciller Karen Longaric aseguró hoy que el Gobierno no contrató a ningún nuevo abogado para la defensa del Silala ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el proceso planteado por Chile.

«No hay nuevos abogados, todos los abogados que están apoyando a Bolivia en el proceso que nos inició Chile por las aguas del Silala son los abogados que contrató el anterior Gobierno, que contrató el Gobierno del señor Evo Morales», informó en un breve contacto con los periodistas.

Detalló que cinco abogados quedaron fuera del equipo jurídico de Bolivia, por la conclusión de sus contratos, y siete siguen ejerciendo la defensa ante la CIJ.

«Algunos ya cumplieron contrato el año pasado, cinco abogados cumplieron su contrato el año pasado y hoy quedan siete abogados contratados por el anterior Gobierno que siguen trabajando con nosotros, esta Cancillería no ha contratado ni un solo abogado nuevo, absolutamente a nadie», insistió.

Aclaró que la Cancillería tampoco realizó ningún actuado en ese proceso, porque la CIJ tiene un reglamento concreto que establece que la fase oral podría desarrollarse en unos seis meses.

«El último actuado procesal que hubo en la Corte Internacional de Justicia se llevó a cabo en septiembre del año pasado, en septiembre de 2019, el siguiente actuado procesal va a ser aproximadamente en seis o siete meses, momento en el cual la Corte nos va a notificar», indicó.

La jefa de la diplomacia boliviana explicó que la revelación que hizo en sentido de que la defensa de Bolivia supuestamente habría admitido que una parte de ese manantial corresponde a aguas internacionales, no vulnera ninguna prohibición establecida por la CIJ.

«En mi calidad de Canciller, como profesora de Derecho Internacional, como jurista internacional que conozco los límites que me impone la ley, quiero decirles que yo no he violado ninguna prohibición que estuviera establecida en el reglamento de la Corte», aseveró.

Garantizó también que trabajará con «absoluta transparencia» con la población de Bolivia, en ese proceso internacional.