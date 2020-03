Carmelo Lens dice que le reactivaron los juicios tras ser jefe de Creemos

Todo comenzó con una denuncia de la candidata a diputada de Creemos, Laura Rojas: “Hay persecución política contra nuestro jefe de campaña”, dice. El jefe de campaña de Creemos, en Beni, se llama Carmelo Lens. “Tenía juicios durante el Gobierno del MAS”, continúa Rojas. Lens, durante el Gobierno del MAS, fue gobernador por el partido Primero el Beni, el embrión de Demócratas que es columna vertebral de Juntos. “Decimos, como candidatos que luchamos por la recuperación de la democracia, no vamos a permitir este atropello, que empiece de nuevo la persecución”, acusa Rojas.

Carmelo Lens es un abogado riberalteño que se convirtió en alternativa de poder en Beni luego de que Ernesto Suárez fuera obligado a renunciar a punta de juicios durante el segundo Gobierno del MAS. Le ganó la elección a Jessica Jordan. Al terminar su gestión, quedó con varios procesos en su contra que incluso lo llevaron a ser detenido en diciembre de 2016. “Ni la Navidad detiene a estos infelices”, se quejaba Suárez en ese tiempo. A mediados del año pasado, Lens volvió a ser noticia tras aliarse a Samuel Doria Medina, hoy vicepresidenciable de Juntos.

“Por lo visto los amigos no existen, parece que los intereses políticos son más importantes”, dice Lens desde el teléfono.

“No creo que sea prudente politizarlo esto”, reclama Fernando Aponte, candidato a senador y vocero de Juntos en Beni. Cree que en Creemos hay una confusión, que en el Gobierno de transición no hay un viceministro encima de los jueces y fiscales. “La voz oficial la tendrían que tener los que han hecho una convocatoria a La Paz. No me parece ni ético ni correcto llevarlo a la vía partidaria”, aconseja.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Lens explica que la semana pasada fue convocado a La Paz a una audiencia de un juicio oral por incumplimiento de deberes, por no presentarse en 2014 a una petición de informe de una comisión de la Cámara de Diputados por las inundaciones en Beni. Lens explica que no asistió a la convocatoria porque estaba atendiendo a los inundados y, una vez pasó el desastre, se presentó en La Paz a dar su informe. En 2015 lo notificaron con el inicio de juicio oral por desobediencia e incumplimiento de deberes. “Lo paradójico es que ahora las audiencias se vuelven a reactivar”, se queja.

Sin embargo, Matías Kusch, director de Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia, niega que el Gobierno tenga algo que ver con esto. “Él tiene dos procesos más en Beni, uno por haber supuestamente recibido un vehículo a cambio de transferencia de dinero al subgobernador de Cercado, que está en etapa de juicio en Trinidad, juicio que se venía suspendiendo y que, por ley, corresponde que se concluya.

El segundo se tramita en Guayaramerín por la construcción del aeropuerto. De la misma manera está en etapa de juicio, con las audiencias suspendidas”, explica.

Consultado Lens si se acercó al Comité de perseguidos políticos durante el Gobierno del MAS, creado por Áñez, el exgobernador asegura que presentó sus documentos en Beni a través de la Procuraduría. “La única respuesta que he recibido es este juicio. Yo solo he cambiado de verdugos”, asegura. Kusch lo contradice: “Lens no ha presentado ninguna denuncia ni petición de admisión al Comité de perseguidos políticos”.

Fuente: https://eldeber.com.bo