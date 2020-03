Centros de abastecimiento no cumplen con las restricciones por la cuarentena

Ezequiel Serres, secretario de Comunicación de la Alcaldía cruceña, lamentó que los comerciantes de los mercados de la ciudad no estén cumpliendo con lo establecido tanto en el Decreto Supremo del gobierno nacional como en la Ley municipal sobre las medidas de prevención del coronavirus.

Es lamentable, dijo Serres, que los comerciantes abran sus puestos del mercado cuando quieran y no como ha ordenado la municipalidad. Peor aún que no tengan barbijos ni alcohol en gel. La autoridad lamentó también que haya aglomeración en el mercado, cuando se ha indicado que solo uno por familia y que los mercados atenderán durante la cuarentena.

Otro lugar donde no se acató la cuarenta fue en la zona de la rotonda del Plan Tres Mil, que hoy domingo 22 de marzo, entre las 13:00 y 14:00, habían muchas personas haciendo compras e, incluso, vehículos del transporte público trabajando tal como se puede apreciar en este video.

