Chi asegura que continuará siendo el candidato a presidente de FPV

Chi Hyun Chung, quien fue inscrito como candidato a la presidencia por el partido Frente Para la Victoria (FPV), asegura que este partido que ahora le da la espalda y anuncia como candidato a Jaime Solíz falta a la Constitución del mismo partido.

“El señor Solíz, ¿quién es pues? No es nadie, (…) ¿acaso su nombre está inscrito? No está inscrito, ¿Ha sido respaldado en comité y por el presidente? Nunca fue respaldado, es ilegítimo y por lo tanto no es nadie” aseguró Chi Hyun Chung, quien se respalda en los estatutos de Frente Para la Victoria.

Además estos estatutos le dan la potestad de poder elegir al candidato a vicepresidencia, lo que al parecer ocasionó los problemas entre Chi y el presidente de FPV, también argumenta su inscripción en el Tribunal Supremo Electoral.

Con estos argumentos asegura que él continuará como candidato a la presidencia.

