Cochabamba: Director del Sedes desconoce llegada de repatriados y Murillo amenaza con meterlo a la cárcel

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Eddy Calvimonte, señaló hoy que desconocía del arribo de ciudadanos bolivianos que volvieron de Chile y guardan cuarentena en la Villa Suramericana, al sureste de la ciudad; pero además, dijo que este complejo no tiene las condiciones de bioseguridad para albergar a las personas.

Ante estas declaraciones, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, rechazó este desconocimiento, pues dijo que Calvimonte estaba en la reunión de coordinación que se realizó ayer en Cochabamba y amenazó con «meterlo preso» si no trabaja.

En conferencia de prensa, Calvimonte, junto a la gobernadora, Esther Soria, dijo que desconocía el número exacto de personas que fueron instaladas en la Villa Suramericana, si hay niños o adultos mayores, entre otros.

Anunciaron que irán a verificar la situación porque nadie les informó nada y creen que responde a alguna medida de algún ministerio. Sin embargo, Calvimonte dijo que es una situación de riesgo, pues la Villa no cuenta con las medidas de bioseguridad necesarias.

Murillo cuestionó al Director del Sedes porque asegura que él estuvo en la reunión de coordinación que se realizó ayer.

«Él no dijo nada, no dijo si habían las condiciones. Yo pregunté. El Alcalde dijo que faltaba agua, pero que él se iba a encargar con cisternas. El Sedes debe llevar barbijos y médicos, trabajen, y si el señor del Sedes no trabaja, lo voy a hacer meter preso», agregó Murillo.

Dotación

Durante la conferencia de prensa, la gobernadora también entregó un lote de barbijos y alcohol para los trabajadores de la prensa. Pidió responsabilidad para tener siempre las medidas de bioseguridad necesarias.

