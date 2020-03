Comisión liderada por el MAS anula obrados contra Lanchipa

sábado, 07 de marzo de 2020 · 00:40

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete / La Paz

La Comisión de Constitución, liderada por Víctor Borda, resolvió anular los obrados de la denuncia contra el fiscal general, Juan Lanchipa. La parte acusadora puede apelar la decisión y si no lo hace, tiene tres días para subsanar las observaciones.

Lanchipa, según el diputado Borda, planteó dos incidentes porque alegaba que la Comisión de Justicia al aceptar la denuncia y abrir una investigación violó sus derechos y garantías. “(Lanchipa) hizo referencia a que la denuncia, promovida por el doctor (Jorge) Valda no tenía una relación circunstancial de los hechos, no tenía identificado los posibles autores de la comisión del delito y eso generaría una violación de derechos y garantías constitucionales”, explicó.

Borda indicó que la Comisión de Constitución, que hace la labor de juez cautelar en este tipo de casos, resolvió los incidentes. “Al revisar la denuncia hemos evidenciado que efectivamente carece de los requisitos intrínsecos establecidos en el artículo 282, 286 del Código de Procesamiento Penal, y hemos decretado fundado ese incidente anulando obrados hasta el vicio más antiguo. Es decir hasta que se devuelva la denuncia al abogado Valda, para que pueda subsanar las observaciones”, afirmó.

El legislador explicó que la parte denunciante puede apelar la resolución ante la Comisión de Derechos Humanos de Diputados. “Si no lo interpone, tendría tres días el denunciante para subsanar las observaciones. Si no se presenta en esos tres días, se daría por no presentada la denuncia y se archivarían los obrados”, aseguró.



La abogada de Lanchipa, Cecilia Rocabado, afirmó: “En realidad no había una denuncia como tal, donde se establezca qué hechos en ejercicio de sus funciones estarían previstos como delito del Código Penal. La comisión ha establecido que nuestro fundamento sobre este aspecto ha sido probado, porque realmente en ningún momento se dice cuáles son los hechos, en el ejercicio de sus funciones, que serían objeto de investigación”.

La decisión de la Comisión de Constitución se da luego de que el miércoles Lanchipa ratificara que el expresidente Evo Morales debe ser procesado en la vía ordinaria y no por medio de un juicio de responsabilidades en el caso de terrorismo y sedición.

“Por otro lado, el cese en el ejercicio de las funciones vinculadas al privilegio constitucional (de ser presidente), no sólo puede darse a partir de una renuncia, aceptada o no, sino también a partir del abandono de funciones o la existencia de un impedimento, ausencia, etc., casos en los cuales también se aplican los mecanismos de sucesión constitucional previstos”, afirmó Lanchipa ante los miembros de la Comisión de Justicia.



El caso en el Legislativo

Aceptación El 11 de febrero se conoció que la Comisión de Justicia de Diputados admitió la denuncia contra el fiscal Juan Lanchipa y que se había iniciado la investigación.

El 11 de febrero se conoció que la Comisión de Justicia de Diputados admitió la denuncia contra el fiscal Juan Lanchipa y que se había iniciado la investigación. Declaración “Se admitió esa denuncia y esa admisión se hizo conocer a la Comisión de Constitución para dar inicio a la investigación”, explicó entonces Borda, presidente de esa comisión, que tiene a su cargo “el control de las garantías constitucionales de la investigación en la etapa preparatoria”.

Fuente: paginasiete.bo