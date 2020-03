Confirmaron 36 nuevos casos de coronavirus en la Argentina y el total de infectados asciende a 301

Además, aseguró que no está entre sus planes declarar el estado de sitio para avanzar sobre quienes no cumplen la cuarentena obligatoria. “¿Para que sirve el estado de sitio? La verdad no tiene ningún sentido. Si uno hace lo que tiene que hacer, alcanza. Yo lo que necesito es que estén a disposición de un juez aquellos que incumplan las normas, no a disposición del Poder Ejecutivo”, aseguró el jefe de Estado.