Conmovedor testimonio de una boliviana que tuvo coronavirus en Italia

Jaquelin Santos dice haber superado el coronavirus, después de haber cumplido con el encierro en su domicilio. Temía contagiar al resto de su familia. «Me puse muy mal emocionalmente», confesó en una entrevista desde Bérgamo, Italia.

«Fue un impacto muy triste, porque temía contagiar a mi familia«, con esas palabras Jaquelin Santos resume lo que sintió en el momento en que recibió la noticia de que tenía coronavirus, mientras desempeñaba su labor como enfermera auxiliar en un policlínico de Bérgamo, al norte de Italia.

Jaquelin, oriunda de la provincia Aroma de La Paz, explicó que ella trabaja en la parte nutricional del centro hospitalario y cuando empezaron a llegar enfermos con el Covid-19 hubo un momento en que eran tantos que «no había dónde ubicarlos».

El pasado fin de semana hizo su turno de trabajo y debía volver al policlínico durante esta semana, pero el lunes amaneció con mucho dolor de huesos y fiebre alta de hasta 37,5 grados Celsuis. Llamó al hospital y le pidieron que se haga una prueba, después de dos días el resultado dio positivo y le pidieron que haga la cuarentena.

«Tuve que quedarme en un cuarto y seguir todas las normativas necesarias. Me puse tan mal emocionalmente, me sentía que podía contagiar a mi familia, a mis hijas, me sentí muy mal«, relató en una entrevista en el canal estatal BTV.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Cuando recibió la noticia, «fue un impacto muy triste, porque temía contagiar, empecé a aislarme y mi esposo se trasladó a un salón de la casa, por suerte cada una de mis hijas tiene su cuarto y ellas se metían allí, pero mi pequeña de siete años quería estar conmigo, tenía que estar a al menos un metro y medio de distancia para no contagiarle«, confesó.

Hoy Jaquelin recibió la buena noticia de que superó el coronavirus, aunque por precaución debe someterse a una segunda prueba. «Toda mi familia estaba muy triste, pero ahora al mediodía me llamaron y me dieron la gran noticia de que no tengo más el coronavirus y puedo dar el testimonio que acatando todas las normas de seguridad se puede vencer esta pandemia. No debemos botar servilletas, no debemos tocarnos la cara, ni frotarse los ojos, cuando uno agarra una copa y da a otra personas, es ahí donde se inicia el contagio», expresó.

«Tengo unas ganas de ir a trabajar, quería ir el lunes, pero tengo que hacerme la segunda prueba, sé que será negativa y el miércoles iré a trabajar», dijo esperanzada en lo que viene.

Fuente: BTV