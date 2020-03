Conozca las respuestas a 17 preguntas que la población se hace sobre la cuarentena

1. Mi número de cédula de identidad me permite salir hoy, pero vivo lejos del mercado o supermercado, ¿puedo salir en mi vehículo?

Definitivamente no. Puede recurrir a su tienda de barrio. Comprendemos que la gente quiera ir al mercado más barato, pero que le queda lejos. La idea, para prevenir el contagio, es que no se mueva de su casa, solo de esta forma evitaremos que el virus se propague. Pedimos a la gente que sea prudente y paciente; la persona que se mueve de un lugar a otro puede llevar el coronavirus a casa. Esto debe ser muy estricto. Repito, la persona autorizada y que está dentro de los rangos de edad establecidos, deben comprar en el barrio.

2. Las personas que tienen más de 65 años, que viven solas o están casadas con personas que también son mayores, ¿cómo pueden aprovisionarse de alimentos?

Estamos cuidando a las personas mayores. Vemos dos caminos. Primero, a partir del lunes 30 funcionará la línea gratuita 800101005. Los abuelitos que viven solos pueden llamar a este número y habrá un equipo del Gobierno, de las FFAA o del Ejército para llevarle su requerimiento.

La otra opción es que este jueves, a partir de las 14:00, el hijo, el hermano, el pariente, puede tramitar un permiso para movilizarse en vehículo hasta la casa de la persona mayor de 65 años, recalco, solamente para llevarle las compras. Quien quiera obtener este permiso debe gestionarlo en línea en el siguiente enlace web: https://permiso.agetic.gob.bo/#/formulario. Se llena un formulario en línea, no hay que moverse a ningún lado. La Agetic le informará luego si su pedido fue aceptado rechazado.

Ojo, nosotros verificaremos si es que la información que proporcione el familiar sea la correcta; si no es real, el Ministerio de Gobierno caerá con todo el peso de la ley contra el infractor. Vamos a hacer un sorteo, para otorgar los permisos. Repito, si esta cuarentena no es coercitiva, no va a funcionar. Pedimos la comprensión y colaboración de la sociedad.

Finalmente, si es que en nuestro edificio o en el barrio sabemos que hay un adulto mayor que vive solo, por favor, seamos solidarios, y estemos dispuestos a hacer sus compras y llevarlas a su casa.

3. Si me toca salir recién la próxima semana y hago compras para mis padres que viven en mi casa, ¿puedo llevar el carné de alguno de ellos?

Definitivamente no. El carné de identidad es un documento personal. La Policía y los militares que realizan el control no permitirán otra cédula que no sea la de la persona que lo porta.

4. Tengo tres personas con dengue en casa, ¿cómo hago para llavarlas si no tengo cerca un hospital?

Puede llamar a una ambulancia o también se puede tramitar un permiso médico en el enlace de la agetic: https://permiso.agetic.gob.bo/#/formulario, esto se aplica para las personas que tengan en casa familiares con dengue, que necesiten algún tratamiento de diálisis o cualquier procedimiento médico fundamental para su salud. Pero, repito, si comprobamos que es falso, y haremos una verificación, las sanciones serán muy duras. Nosotros queremos confiar en la buena fe de la gente, no intenten engañarnos.

5. Tengo mi carné de identidad con terminación 5, por lo tanto, no puedo ir al mercado hasta la próxima semana y ya estoy desabastecido, ¿cómo hago para aprovisionarme?

Esta persona va a tener que pedir colaboración a su vecino, a un amigo o amiga del barrio. Todos tendremos problema, y habrá que buscar soluciones en base a apoyarnos y colaborarnos unos con otros.

6. Soy un boliviano que salió a la Argentina con un contrato que terminó y quiero volver al país, pero las fronteras están cerradas, ¿qué hago?

Las fronteras están cerradas, la idea es que nadie podrá pasar hasta que esta cuarentena y la emergencia terminen.

7. Los bancos postergan hasta junio el pago de créditos. ¿Eso rige también para mis consumos en mi tarjeta de crédito?

Si es que una persona accede a una tarjeta de crédito, es lógico que tiene mayor poder adquisitivo, puede pagarla así que este beneficio no lo alcanza. El consejo es que no se exceda, porque su tarjeta lógicamente será bloqueada. Pedimos una vez más, no podemos aprovecharnos de las crisis.

8. Los que transportan alimentos de distintos puntos hacia las ciudades se quejan de que los interceptan y no pueden pasar los alimentos, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar?

Seguramente tendremos varios inconvenientes, puedo asegurar que hay coordinación con el Comando de la Policía y el Ministro de Defensa, se dará toda la colaboración a la gente que esté transportando alimentos de donde venga y a donde vayan, toda la colaboración, eso es prioridad.

9. ¿Cuáles serán las conductas concretas de la población que serán catalogadas como delitos contra la salud pública?

Los delitos contra la salud pública son: Hacer circular información falsa, tratar de desinformar a la gente, no cumplir con la emergencia sanitaria, impedir los accesos a los hospitales o a los centros de refugio, tratar de bloquear a las autoridades que estamos trabajando, estamos en un momento de emergencia donde tenemos que cuidarnos todos. No es un momento político, es un momento en el que todos debemos derrotar esta pandemia y avanzar. Unidos podemos superar este mal momento.

10. En las últimas horas fueron agredidos policías y militares, ¿qué acciones se van a tomar?

Toda persona que agreda a un policía o a un militar será procesada e irá a la cárcel. Nadie puede agredir a un policía, a un militar o a cualquier funcionario público que esté colaborando con esta emergencia sanitaria. Estamos trabajando, arriesgando nuestras propias vidas para cuidar y salvar las vidas de los bolivianos. Aquellos que traten de hacer política y desvirtuar un tema tan importante, vamos a hacer que la ley, la justicia y la CPE les caiga con el mayor rigor posible.

11. Se acerca el cobro de la Renta Dignidad, ¿un familiar puede hacer el trámite?

Así es, mediante disposición especial contemplada en el decreto supremo podrá hacerlo un familiar de primer grado, debidamente autorizado. Nuestros abuelitos o abuelitas pueden autorizar a su hijo o nieto, en una notita, que contenga su huella digital, su firma. Con eso es suficiente. El trámite se debe hacer con la copia de la cédula de la persona. Esperamos que nadie se haga al vivo con la Renta Dignidad, seremos implacables si encontramos alguno.

12. ¿Todos los Sedes pasarán al control del Ministerio de Salud?

Los Sedes deben garantizar la lucha contra el coronavirus. Asimismo, los Servicios Departamentales de Salud que no cumplan esa función pasarán al control del Ministerio de Salud. Recalco, los que no cumplan. Oruro, Santa Cruz, La Paz, cumplieron perfectamente, nadie los puede molestar. Pero los Sedes de las Gobernaciones que estén priorizando la política o de perjudicar este proceso, pasarán a ser manejados desde el Ministerio de Salud.

13. ¿Se garantiza el trabajo de periodistas y trabajadores de medios?

Se lo garantiza, para aquellos que estén de turno, pero se deja en claro que si utilizan sus credenciales para otros fines que no sean los estrictamente laborales, serán también arrestados y multados.

14. ¿Quiénes pueden circular en los vehículos que transportan alimentos?

Solamente pueden viajar el chofer y el ayudante. Si se sorprende a los conductores de camiones llevando pasajeros, serán arrestados, multados y su motorizado secuestrado hasta que concluya el estado de emergencia sanitaria.

15. ¿Los permisos de circulación ya entregados hasta cuándo tienen validez?

Solamente hasta el 27 de marzo. Deben tramitar nuevos a partir de hoy a las 14:00 en el enlace de la agetic: https://permiso.agetic.gob.bo/#/formulario. Adelantamos que vamos a restringir el número de permisos. La idea es no tener gente en la calle, sino que nos quedemos en casa. Lamentablemente, solamente en La Paz salieron más de 20 mil permisos con el anterior decreto (en Santa Cruz fueron 60 mil). Hubo gente inescrupulosa que hasta hacía delivery con los permisos. Esto no se puede repetir.

16. ¿Cuáles son las sanciones?

Los ciudadanos que incumplan el estado de emergencia sanitaria serán multados con 1.000 bolivianos y arrestados por ocho horas. Asimismo, los conductores que infrinjan la medida tendrán que pagar Bs 2.000 y se les secuestrará el vehículo hasta que termine el estado de emergencia. Si tienen pasajeros, serán arrestados y pagarán multa.

17. ¿Dónde se cancelan las multas?

En la cuenta fiscal de la Policía N.º 01-4041070 del Banco Unión. No se deben hacer pagos a ningún policía, con ningún recibito. La persona que haga algún pago o reduciendo la multa de Bs 1.000 a Bs 200 o 300 será arrestada, tanto el policía como el que da la coima. No estamos jugando, no permitiremos sobornos, ni perdonaremos que alguien los dé, ni los reciba.

Fuente: https://eldeber.com.bo