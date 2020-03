Covid-19: Complejo Hospitalario de Miraflores se declara en emergencia

Sociedad

viernes, 20 de marzo de 2020 · 11:29

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

Los directores de diferentes nosocomios se declararon en emergencia este viernes porque aseguran no cuentan con recursos necesarios para combatir el coronavirus. Durante una conferencia de prensa, afirmaron que los centros médicos designados por el municipio, como el hospital La Portada, no tienen la capacidad ni los insumos para atender a pacientes que presenten el virus.

“Ningún complejo del sistema público tiene (recursos), todos tienen deficiencia. Con relación a los medicamentos, hasta ahora, no nos han hecho llegar absolutamente nada. ( ) Todavía no hemos tratado a un paciente grave y no podemos esperar en estas condiciones que suceda un fallecimiento”, indicó el responsable de Terapia Intensiva, Ariel Ávila.

Se informó además que el Hospital del Norte no tuvo un cambio en su situación y que sigue sin recursos para tratar un posible caso de coronavirus, al igual que el Hospital de La Portada, que no tiene personal que trabaje las 24 horas como dicta la norma.

“Solamente para el hospital del Tórax, la demanda para una semana del tratamiento de estos pacientes, se requieren 700 barbijos, 500 gorros descartables, 200 batas descartables y 3.000 pares de guantes. Nos ha llegado hace tres días, en lugar de 700 barbijos, 100. En lugar de 500 gorros, 100. En lugar de batas, nos ha llegado 100”, aseguró el director de ese nosocomio, Édgar Pozo, a tiempo de cuestionar la dotación del material, calificándolo como «nos están entregando miserias».

Los directores de los centros médicos aseguraron que una cuarentena total debería ser el camino a seguir por parte de las autoridades y que, si se toma la decisión, se podría disminuir el avance del coronavirus en el país, y así no llegar a los niveles de países europeos como Italia.