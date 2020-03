CREEMOS plantea una Constituyente que cambie el actual sistema político y la elección de autoridades

Para los candidatos de CREEMOS la capital de Bolivia debe dejar de ser ignorada y proponen una ley que permita iniciar cada gestión Legislativa en la Casa de la Libertad. Consideran que con participación de la gente se iniciará otra historia de libertad, democracia y unidad.

“En Sucre, en la capital del sueño de Bolívar, en la capital de la República de Bolivia queremos comenzar otra historia de libertad, democracia y unidad. Sucre es la cuna de la libertad, aquí se lanzó el primero grito de libertad para América del Sur y se marcó el inicio de una nueva historia de libertad e independencia para esta parte del continente. Aquí empezaremos la historia de la nueva Bolivia”, enfatizó Luis Fernando Camacho, candidato presidencial de CREEMOS durante su visita en Sucre.

Camacho precisó que Sucre en los últimos 14 años ha sido ignorada. “En la nueva Constitución que aprobemos aquí, devolveremos con una ley que cada año se inicie la gestión Legislativa en la Casa de la Libertad. Observar al Libertador Bolívar y al Gran Mariscal de Ayacucho nos recuerda que el 2025 cumplimos 200 años y promulgaremos una ley para que todos los actos recordatorios del segundo centenario de nuestra independencia sean celebrados en la capital de Bolivia”, detalló.

“Tenemos un cáncer que no nos permite salir del subdesarrollo. Hoy vemos que en salud no estamos preparados para atender lo que ocurre con el coronavirus. En economía nos dijeron que estábamos en el país de las maravillas y no es cierto. Por ello planteamos la modificación de la Constitución, cambiar la elección de las autoridades; estamos subordinados a los partidos políticos, debemos elegir por territorio a senadores y diputados, todos deben ser elegidos como uninominales y no debe haber más plurinominales que entren por el saco del presidente. No queremos que haya más incoherencias en nuestro sistema político”, puntualizó Marco Pumari, candidato a vicepresidente por CREEMOS.

“Debemos hacer una profunda reforma del sistema para asegurar su integridad e imparcialidad, y que los corruptos terminen en la cárcel. Y debemos dotar a la justicia de las herramientas para recuperar los bienes de la corrupción a través de una Ley de Extinción de Dominio. Por ello es importante tener un nuevo sistema judicial donde la selección de los magistrados se haga, no por sus vínculos con el poder político o pertenencia partidaria, si no por idoneidad y por concurso”, señaló Camacho al explicar el pilar de Transformación Judicial que plantea el plan de Gobierno de CREEMOS.

“Algunos nos quisieron separar, quisieron usar los límites administrativos como fronteras, como muros que nos separarían. La riqueza de Bolivia es de todos y no puede ser usada para separarnos. Como candidato me comprometo a que Chuquisaca tendrá una inversión pública directa igual a lo que produce Incahuasi”, señaló Camacho.

Ambos candidatos visitaron Sucre, fueron al mercado local y fueron recibidos emotivamente por las personas. Recordaron que después de 21 días de lucha pacífica en las calles, la gente unida en todo el país logró la salida de un tirano, enfrentó el abuso de poder, desmanteló el fraude electoral de MAS y recuperó la democracia.

Asimismo cuestionaron que el gobierno transitorio presidido por Jeanine Añez avanza en el abuso de poder y que la presidenta y candidata al mismo tiempo no está cumpliendo con su labor porque su campaña política impide que implemente acciones más efectivas para evitar la propagación del coronavirus, sumándose a la falta de acciones de gobiernos anteriores para fortalecer la salud en el país.