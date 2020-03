Damnificados en Tiquipaya pretenden volver a zona de desastre y vivir en carpas

El centenar de personas damnificadas por el segundo aluvión que cayó en Tiquipaya el pasado 21 de febrero, que aún viven el refugio del centro de salud de Chilimarca, en el Distrito 5, pretende volver a la zona de desastre y vivir en carpas, luego de que la Alcaldía les pidiera desalojar ese albergue, señaló Juan Pablo Tinini, representante de Comité Vecinal de Tiquipaya.

“El Alcalde les ha pedido que desalojen a todos los damnificados que están en el refugio. Lo único que les queda es irse al Manzano 78, la zona más afectada por el aluvión”, dijo Tinini.

Al respecto, el presidente del Manzano 78, Víctor Flores, señaló que los damnificados analizan volver a vivir en carpas, como ocurrió en 2018 en el primer aluvión, ante la falta de acciones de las autoridades.

“Si no encontramos otro albergue tendremos que regresar a este lugar (Manzano 78) para vivir en carpas o en cuartos de calaminas como hace dos años porque no tenemos a donde ir y como estamos en el refugio y con la cuarentena no podemos ni trabajar tranquilamente”, dijo Flores.

El segundo aluvión que llegó al río Taquiña de Tiquipaya, hace un mes, provocó una víctima fatal a diferencia de las cinco registradas en 2018. Sin embargo, el desastre de este año es considerado más grave porque afectó a 450 familias de ocho OTB de ese municipio, una cifra superior en más de tres veces comparada con la mazamorra de 2018.

Este año, la única víctima fatal fue René Ozuna Durán de 62 años, quien vivía en una casa improvisada cerca del río Taquiña. En 2018, la mazamorra en la OTB Juventud Chilimarca (D-5) acabó con la vida de Gamaliel Rojas, de 12 años, Héctor Torrico (77), Teodoro Acuña (78), Paulina Montaño (42) y Janeth Nina (37).

La Alcaldía de Tiquipaya juntamente con la Gobernación prevé hacer una evaluación a la franja de seguridad que debe tener el afluente y en caso de que haya asentamientos sobre las nuevas dimensiones se buscarán los mecanismos legales para reubicarlos.