Danna García: “Tengo coronavirus”

La actriz colombiana Danna García se encuentra en aislamiento tras regresar de Europa

La actriz Danna García utilizó sus redes sociales para confirmar que tiene coronavirus. La colombiana su sumaría a las miles de personas en todo el mundo que ya son portadoras del Covid-19.

“Sí, estoy en aislamiento, sí, tengo coronavirus, pero tengo síntimas que creo que son muy positivos”, dijo Danna, de 40 años.

La semana pasada, la actriz de “Pasión de Gavilanes” regresó de Europa, epicentro de la pandemia. “Estoy bien, aislada. Evito contacto con las personas”, escribió Danna en Twitter.

“Lo ideal es que el sistema sanitario no colapse en nuestros países […] Si los que son del primer mundo tienen dificultades imagínense los que no son del primer mundo, entonces hay que tratar de estar en casa, evitar contagiar a otros… Los que tenemos síntomas que no son de vida o muerte, o sea que no nos falta la respiración, nos dicen que nos quedemos en casa porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas”, afirmó Danna.

