Día Internacional de la Mujer y Jeanine Áñez

Mi conmemoración del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer está concentrada en nuestra Presidente del Estado Jeanine Añez Chavez, aquí quiero separar a la mandataria de la candidata a quien tengo de imagen de portada en mi perfil desde el minuto en que asumió la Presidencia hoy no quiero hablar de candidaturas quiero concentrar en ella como símbolo de la mujer boliviana aunque en estos momentos muchas no quieran sentirse representadas y a quienes respeto también, para mí, repito: “para mí” es como el resultado de esa construcción de pedacitos de cada una de las mujeres de este país amalgamados de manera indestructible, pedacitos como la valentía, la inteligencia, la creatividad, la lucha, el sacrificio, el aguante, la delicadeza, el amor, el cuidado, el sufrimiento, los riesgos constantes de todas las mujeres de Bolivia, no quiero decir con esto que Jeanine tenga todos atributos y vivencias, quizás sí, pero lo desconozco.

Solo quiero transmitir mi orgullo de que sea ella quien gobierna este país en especial en la manera que le tocó llegar al comando del país, modo que dicen que fue algo fácil y de oportunismo sin embargo yo mismo con mis pocos arraigos de machismo no me hubiera atrevido a recibir un país en tales condiciones cargado de violencia y al borde de una guerra civil, no puedo evitar tal coraje y valor, así que no comparto esa visión de que le ha sido fácil ni llegar ni estar ahí.

En 3 meses he visto más avances que en 14 años, se respira libertad (aún con desconfianza por qué no es plena), se ve un futuro con esperanza gracias a una lucha que viene de mucho más atrás inclusive que de los 21 días. Todo ha sido él registro de una nueva historia del país que se viene escribiendo desde aproximadamente el 2004, sin duda y para que no me tilden de “malagradecido” aunque me vale poco que lo hagan que la lucha de los 21 días fue la recta final para derrocar a la dictadura que cada vez se hacía más fuerte, sin duda que el valor de Camacho y Pumari y de cada uno en sus rotondas, de los motoqueros de Cochabamba, los bloqueadores de la zona Sur de La Paz, los mineros potosinos que hicieron de escudo humano frente a francotiradores, las ollas comunes y los relevos en las rotondas de Santa Cruz, los médicos que venían luchando desde antes, los montereños y su valentía, los bomberos y voluntarios en la Chiquitania y todos en el país quienes ayudaron en esta lucha por la libertad.

Esto es como cuando con esfuerzo se consiguió el mejor carro bombero, lo entregan a la comuna y ahora toca saber manejarlo, no sólo es quien lo conduce sino también a quien se asigna como parte del equipo.

Los facilones pesarán y dirán que mi publicación es para campaña política, está bien, pueden pensarlo, pueden decirlo y aún así nada hará que yo no reconozca todo lo que nuestra Presidenta del Estado ha hecho por el país en tan poco tiempo y en tan duras condiciones. Mi admiración y agradecimiento a todas las mujeres del país. #8mBolivia #DíaInternacionalDeLaMujer2020

Fuente: Julico Jordan Zamora