Directivo de la FBF, con detención domiciliaria: «Me duele la injusticia»

«El daño se lo están haciendo a nuestra familia. Me duele la injusticia», reaccionó Marco Rodríguez, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), entre lágrimas, luego de conocer que el fiscal de materia de Pando Alexander Vidal dictó detención domiciliaria para él y otras dos personas acusadas de atentar a la salud pública durante la cuarentena para prevenir y contener el coronavirus en el país.

«No existe ningún delito, lamentablemente pasó lo que pasó. A Dios gracias estaremos en nuestro domicilio. Lamentablemente no podré ayudar a la gente y buscaré ayuda de amigos para distribuir alimentos», complementó Rodríguez, quien el sábado fue acusado -por vecinos del barrio Senac de Cobija- de haber consumido bebidas alcohólicas en su casa.

«Se consideró la participación y autoría por atentado a la salud y otros delitos. El juez valoró las pruebas que se presentaron en la audiencia, de la cual también se consideró la participación y la auditoría de estos señores. Se dictó medidas de carácter personal, con detención domiciliaria para Marco Rodríguez», explicó el fiscal Vidal a la prensa de Pando.

La autoridad reforzó que Rodríguez fue encontrado en «un acto en flagrancia. Se determinó dar 30 días para la explicación».

Luego de la audiencia que se cumplió ayer por la tarde, Rodríguez lamentó que «lo que nos pasó es por ayudar a las personas. En ningún momento actuamos políticamente. Algunas personas lo tomaron de esa manera. Hubo invasión a mi hogar». Entre llanto reclamó que «el daño se lo están haciendo a nuestra familia. Me duele la injusticia. No me duele que me metan preso, pero sí que lastimen a mi familia, a mis hijos… Todos los fines de semana compartimos con mis compañeros, con música alta».