Dos grupos evangélicos en Torrejón y Leganés, posibles focos de los casos de coronavirus

Sanidad se plantea tomar medidas especiales sólo en áreas determinadas de cinco comunidades autónomas, donde no se sabe el origen del coronavirus.

Ni la gravedad ni el aumento de casos. Lo que más preocupa a los expertos del Ministerio de Sanidad sobre el brote de COVID-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, son los casos de los que se desconoce el origen, los que no están relacionados con personas que hayan viajado a países de riesgo o sus contactos.

Según el director del centro de Alertas y Emergencia sanitarias, Fernando Simón, este número se situaría en torno a los 10 u 11 afectados. Los expertos de Sanidad han hablado en la mañana de este lunes con los expertos en salud pública de cinco comunidades afectadas por «situaciones especiales» -Madrid, País Vasco, Castilla La Mancha, Andalucía y Cataluña- en las que es más probable que se pongan en marcha otro tipo de medidas a las actuales.

Madrid es sin duda uno de los focos que más preocupa, con 33 afectados por COVID – 19 y varios casos de los que se desconoce el origen. Según ha explicado Simón, uno de los agrupamientos que cumple esta circunstancia podría tener que ver con un agrupamiento asociado a un grupo religioso del que no ha querido dar el nombre, pero que sería de confesión evangélica.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fernando Simón sitúa el número de infectados por coronavirus en España entre 115 y 120 casos Atlas

Se trataría así de un brote similar al de Corea del Sur, que se originó también en un grupo religioso -se ha calificado como secta- y por el que su líder se ha disculpado este fin de semana. Simón comentó que se han visto «varios casos» en el grupo de Torrejón y que se está viendo «si se ha transmitido más».

Más avanzada la tarde se ha sabido que tres fieles de una iglesia evangélica de Leganés, que ha suspendido el culto por precaución, están ingresados en un hospital por el coronavirus y su pastor, junto a varios de sus feligreses, guardan cuarentena en sus domicilios, ha informado a EFE el presidente de la Alianza Evangélica de España, Pedro Tarquis.

El pastor es el esposo de una de las tres personas hospitalizadas y se encuentra en cuarentena junto a otros miembros de esta iglesia, siguiendo la instrucción de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de permanecer catorce días en sus casas, ha añadido Tarquis. Ninguno de los afectados presenta patologías previas ni tampoco hay ninguna persona mayor entre ellos.

Hasta el momento, el nombre de Leganés no había salido en escena, pero Simó sí ha mencionado que Torrejón podría ser uno de los lugares en los que Sanidad elevaría el escenario de contención a mitigación, algo que no se va a hacer de inmediato, porque no se puede adelantar. «Esas medidas, con mucho impacto en muchos sectores, se han de tomar en el momento justo y en ningún caso se implantarán a nivel nacional, sino en zonas muy concretas de comunidades concretas», especificó Simón.

Entre esas medidas estarían las «restricciones a agrupamientos de personas», que podrían incluir situaciones variadas desde el cierre de escuelas en distritos muy determinados a plantear el teletrabajo. Pero el director del centro de Alertas y Emergencias sanitarias aclaró que todavía no se está ahí y que en cualquier caso es «mucho más eficaz» quedarse en casa si se presentan síntomas, usar el teléfono para comunicarlo en vez de acudir a los centros sanitarios y, si es necesario desplazarse a estos, entonces sí usar mascarilla.

Además de Madrid, Simón ha explicado por qué otras cuatro comunidades están en situación especial. Una de ellas, Andalucía, podría dejar de estarlo pronto ya que parece haberse identificado el origen del paciente 1 y, además, se están controlando los nuevos contagios.

En País Vasco, hay un profesional sanitario del que se desconoce cómo habría podido contagiarse. Lo mismo ocurre en uno de los tres casos de Castilla La Mancha, donde además los técnicos se enfrentan a una dificultad añadida. El paciente ingresado en el Hospital de Guadalajara del que se desconoce el origen -un hombre de 62 años- está en la UCI, por lo que no se pueden entrevistar con él, sino que se está llevando a cabo una «investigación indirecta».

Por último también se vive una «situación especial» en Cataluña, porque ha habido un caso por «alto riesgo de transmisión nosocomial», es decir, hospitalaria.