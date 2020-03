Edgar Villegas señaló que la publicación de The Washington Post no es concluyente

Santa Cruz.– El ingeniero informático Edgar Villegas aseguró que el artículo publicado por The Washington Post, el cual señala que no existe evidencia estadística de fraude en Bolivia, es un estudio muy limitado y que hace un análisis estadístico que no es para nada concluyente, «esto no es una demostración de que no hubo fraude”, añadió.

Asimismo aseveró que ya no se puede decir presunto fraude, “ya está plenamente demostrado, las pruebas sobran, no solo en las denuncias que presenté junto a mi equipo, también en lo que encontró la OEA”, manifestó.

Fuente: ATB