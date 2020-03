El grave estado de salud de su hija golpea a Tomasa Yarhui

Hasta el momento se desconoce qué enfermedad tiene la menor. Es posible que necesite llevar a su hija al exterior. Lamenta no poder apoyar más a Tuto Quiroga en la campaña, como candidata a la vicepresidencia por Libre 21.

La menor tiene nueve años y está internada en una clínica de Santa Cruz, muy delicada de salud. Es la hija menor de la candidata a la vicepresidencia por la alianza Libre 21, Tomasa Yarhui, quien está en la capital cruceña desde hace casi tres semanas acompañando a su pequeña.

“No es fácil para una mujer, madre y política. Soy una mujer guerrera, he trabajado mucho tiempo en la política y el sindicalismo, pero cuando ves a una hija que no sabe lo que tiene te parte el alma. Estos días me ha tocado vivir este momento tan complicado, siento mucho no apoyar más a Tuto (Quiroga) en la campaña, pero estoy aquí y sé que el país y mi hija me necesitan. Haré el esfuerzo más grande para salir de esto con el apoyo de Dios y de la población”, expreso en una entrevista en el programa Asuntos Centrales.

«Estoy esperando esta semana para ver los resultados y luego tomaremos la decisión, si la sacamos al exterior. Agradezco mucho al cónsul de Brasil, a Tuto Quiroga que tiene una calidad humana impresionante y al cónsul de Santiago que también me llamó para ver si la podemos llevar a Chile», dijo.

“Tuto ha priorizado siempre la salud de mi niña, no ha forzado que esté en la campaña de forma activa. Justo cuando se presentó mi candidatura se dio la enfermedad de mi hija (…) Durante 14 años he sido perseguida política, estoy sin empleo, sobrevivía con mi profesión de abogada, pero ahora vamos a hacer una recaudación interna en el proyecto político y espero con esto sacar adelante a mi hija», declaró la candidata.

Con relación a la campaña electoral, Yarhui enfatizó en la experiencia y la integración campo-ciudad que representa el binomio Tuto Quiroga-Tomasa Yarhui.

Asimismo, advirtió que en este momento no se puede decir que ser ha recuperado la democracia, porque todavía no se ha logrado la integración entre el campo y la ciudad, y consideró que el Gobierno transitorio no está haciendo lo necesario para mostrarle al país los hechos de corrupción cometidos por el MAS.

