El mal momento que atraviesa Pelé: murió su hermano menor

Jair Arantes do Nascimento «Zoca», hermano menor de Pelé y que jugó durante un breve periodo en el Santos, falleció a los 77 años de edad, informó este jueves el club brasileño.

Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, irmão do nosso Rei, faleceu na noite desta quarta, aos 77 anos. Zoca chegou a atuar na base do Peixão quando era mais novo. Sentimentos ao nosso ídolo Pelé e a toda sua querida família. Descanse em paz, Zoca. Obrigado por tudo! 🖤 pic.twitter.com/5mHy9c3Anb

— Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) March 26, 2020