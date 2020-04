El MAS solicita investigación por la muerte de ejecutivo de AXS

martes, 31 de marzo de 2020 · 09:22

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

La Bancada Nacional del MAS-IPSP de la Cámara de Diputados solicitó este martes, a través de un comunicado, que el Ministerio Público inicie una «minuciosa investigación» sobre las circunstancias que rodearon la muerte del gerente de AXS, Alcides Richard Sandoval Krust, el día de ayer por Covid-19

Los políticos resaltaron que tanto la esposa del fallecido, Claudia Gonzales, como su hermana, Vianka Sandóval, «responsabilizaron al Gobierno de Jeanine Añez y Autoridades de Salud por el deceso, alegando que las clínicas no están habilitadas y no tienen protocolos para atender este tipo de casos y que el Ministerio de Salud decidió trasladar a Sandóval de una clínica privada al Hospital Municipal de La Portada que no contaba con tomógrafo, intensivista y tampoco respirador».

«Esta situación lamentable no debe repetirse, el Gobierno tiene la obligación de garantizar el acceso a la salud de todas las personas», culminó el mensaje de la bancada, quienes instaron a la población a «coadyuvar para evitar que el coronavirus se siga propagando».

Denuncias de desorganización y negligencia

El fallecimiento de Sandóval generó gran polémica este lunes debido a la desorganización y negligencia denunciada por sus familiares.

De acuerdo al relato de la familia, el paciente volvió de Nueva York el pasado 17 de marzo y se aisló en su domicilio tras sentir algunas molestias. El día lunes 23 de marzo se solicitó al Sedes (La Paz) la realización de la prueba Covid-19, quienes tararon 48 horas en acudir al llamado. Sin tener aún el resultado, Sandóval se dirigió a la Clínica del Sur donde fue internado inmediatamente en una zona de aislamiento.

Un documento, publicado el lunes por los allegados del fallecido, considera que “hasta ahí todo estaba bien», hasta que al mediodía del viernes 27 de marzo se les comunica que una ambulancia «no sabemos si del Sedes (La Paz) o del Gobierno Municipal de La Paz» había recibido la instrucción de trasladarlo al Hospital Municipal de La Portada y que el Ministerio de Salud habría instruido que todo paciente diagnosticado con el Covid-19 debía ser tratado en ese establecimiento.

El domingo por la noche, con un estado aún más crítico, el paciente debía ingresar a terapia intensiva, de modo que se sugirió su traslado a El Alto al Hospital del Norte que era el único que contaba con un especialista en terapia intensiva. Sin embargo el paciente llegó sin signos vitales.

“¿Por qué el Sedes (La Paz), según nos indica la Clínica del Sur, ordenó el traslado del paciente a un lugar (Hospital La Portada) sin condiciones mínimas? (…)¿Cómo es posible que las autoridades de Salud deriven a un paciente diagnosticado con Covid-19 a un centro que no tiene un tomógrafo, ni siquiera un intensivista?”, cuestiona el escrito.

El ministro de Salud, Aníbal Cruz, se refirió el lunes al tema, anunciando una investigación del caso y no descartó sanciones penales a quienes tuvieran responsabilidad en un eventual caso de negligencia médica.

