El reto está en convencer a los municipios de la metropolización

La creación de la región metropolitana de Santa Cruz ya es una realidad por lo menos en los papeles, mediante la Ley Departamental 187 dada a conocer por el gobernador Rubén Costas. Empero, los retos para consolidar su organización son grandes, por el mismo hecho de ser un emprendimiento ambicioso y por la apatía de los municipios que se tradujo ayer con la ausencia de la mayoría de los alcaldes en el acto especial realizado en la Casa de Gobierno.

La Ley Departamental de Creación y Regulación de la Región Metropolitana, Santa Cruz Metrópoli integra a seis municipios: Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, El Torno, La Guardia, Porongo y Warnes, área llamada a agrupar en los próximos años a más de un tercio de la población de Bolivia y a situarse entre una de las 15 ciudades más pobladas de América Latina, según lo predijo Costas.

Gerardo Paniagua, alcalde de El Torno, el único de los burgomaestres del bloque de los seis que estuvo en el acto, dijo que los retos más importantes que estas ciudades intermedias deben afrontar son transporte, residuos sólidos, salud y medioambiente.

“Venimos bregando hace años en la aprobación de esta ley. Las necesidades (de los municipios) son similares: basura, transporte, salud. Lo estamos viendo hoy en día con el dengue. El Torno es zona roja por esto y se nos hace difícil dar atención a nuestros ciudadanos”, expresó Paniagua.

Deben sentir la metrópoli

El urbanista Fernando Prado cree que el principal reto es la organización y la participación activa de los municipios. Deben estar realmente convencidos de la metropolización, sino, no funcionará.

“Está faltando una mayor participación de los municipios, yo los veo muy apáticos. En la reunión de esta mañana no había alcaldes”, lamentó Prado.

Ente superior

La región urbana tendrá al Consejo Metropolitano como el órgano máximo en la toma de decisiones. Estará presidido por el gobernador, los alcaldes de los seis municipios y un representante del gobierno central. La sociedad civil estará presente con un órgano consultivo integrado por ciudadanos especializados en la planificación urbana.

“Uno de los cuatro ejes (infraestructuras, interconectividad, metropolización y sociedad del conocimiento) sobre los que se asienta este inmediato desarrollo, es precisamente la metropolización, que desde la Gobernación venimos trabajando”, dijo Costas.

Alcaldía tiene su propia ley

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobó en diciembre de 2019 la Ley Municipal Metropolitana La Gran Santa Cruz, cuyo objeto es impulsar la activación del área metropolitana, aparentemente, desde un punto de vista diferente al de la ley de la Gobernación.

“El municipio de Santa Cruz salió con su Gran Santa Cruz como si no fuera parte de la región metropolitana. El término Gran Santa Cruz sugiere que Santa Cruz de la Sierra se está comiendo a los otros municipios y la idea no es esa. Primero, no corresponde al municipio de Santa Cruz hacer la región metropolitana porque es solo una parte. En segundo lugar, seis municipios van a conformar una nueva región metropolitana”, aclaró Fernando Prado.

Angélica Sosa, presidenta del Concejo Municipal, manifestó que la normativa departamental está siendo analizada por la Alcaldía desde los aspectos de constitucionalidad y de respeto a las autonomías municipales. “Cada municipio es autónomo y no vamos a depender de otra entidad que no emane de la Constitución y del voto popular, como tampoco estamos de acuerdo en crear más burocracia”, expresó Sosa.

