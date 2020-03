El robo del siglo

Luego de una danza interminable de números y versiones sobre el monto que se habrían robado durante el régimen del MAS, tomó la palabra el ministro de Economía, José Luis Parada, sin duda alguna, el más creíble del gabinete y el mejor preparado para hablar de cifras. El cálculo es muy fácil y solo hay que sumar el presupuesto que manejó el gobierno del cocalero prófugo durante 14 años, lo que da nada menos que 310 mil millones de dólares. La cantidad no dice nada si no es que aclaramos que equivale a lo que gastaron los gobiernos anteriores durante un lapso de 70 años. Imaginemos por un momento cómo era el país en 1950 (hace 70 años) y pensemos cuánto ha avanzado el país pese a los gobiernos neoliberales, las dictaduras, los corruptos y todo lo malo que según los “plurinacionales” iban a superar con la refundación del país. Ahora hagamos el ejercicio inverso y preguntémonos si Bolivia progresó en la medida del dinero que se gastó más los 20 mil millones de deuda que nos dejó de herencia el cocalero. He ahí el tamaño del robo.

Fuente: eldia.com.bo