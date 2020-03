El sueño cumplido de Illanes y el objetivo de ser primero

martes, 10 de marzo de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Paola Calle/ La Paz

The Strongest presentó a Alberto Illanes como el nuevo director técnico del equipo. El profesional llega por un año de contrato; la visión del potosino es sacar al Tigre del momento que atraviesa y pelear en la cima por el título. El entrenador aseguró que su llegada al Tigre es un “sueño cumplido”.

“Vamos a luchar para eso, a fines de mayo me veo peleando arriba”, enfatizó el técnico a Página Siete.

La presidenta del club, Inés Quispe, dio la bienvenida al entrenador ayer por la mañana en el estadio Rafael Mendoza Castellón, quien de inmediato dirigió su primera práctica. Illanes destacó el compromiso y predisposición de su plantel.

“He notado que hay bastante predisposición, eso es fundamental porque nosotros los entrenadores podemos proponer un trabajo, una sesión, pero si no hay compromiso, no hay actitud, es complicado , es difícil, pero he notado que hay entrega, eso es importante, eso es fundamental de parte de los jugadores, entonces a través de esas cualidades es más fácil”, agregó el DT.

Con un partido pendiente por jugar, los atigrados comenzaron la semana con mejor energía al mando de Illanes; fortalecer al grupo en lo anímico será una de las tareas del nuevo técnico.

“No te doy nombres, pero hay jugadores que no están en su nivel, porque hay una serie de condicionantes, pero la tarea del entrenador es justamente eso, trabajar mentalmente con el jugador, trabajar con una idea clara y darle seguridad de lo que está haciendo”, expresó.

The Strongest es el tercer equipo de primera división que dirigirá Illanes; el primero fue Real Potosí, el segundo Nacional Potosí. También formó parte del cuerpo técnico de la Selección boliviana y del Tigre como ayudante de campo del entrenador Mauricio Soria.

Illanes fue jugador del aurinegro, se siente identificado con los colores de la institución, por lo que llegar a dirigir al club es uno de sus sueños ya cumplidos, por lo que comprometió su trabajo dado que está “en casa”.

“Me siento así (en casa), no tengo ningún problema porque es como si hubiese estado trabajando siempre, porque he venido muchas veces, he sido jugador siete años, he sido campeón como jugador, he sido subcampeón o sea siento una tranquilidad al respecto. Obviamente el compromiso es muy duro, es muy difícil, así que vamos a tratar de equivocarnos lo menos posible y tratar de conseguir paso a paso los resultados”, afirmó.

Cinco personas integran el cuerpo técnico de Illanes.

Vidal Illanes es el ayudante de campo, Marco Paz es el asistente técnico, el preparador de arqueros es Gustavo Goys de Lira, los preparadores físicos serán Sebastián Paraut y Mauro Petraglia.

“Tenemos jugadores de jerarquía, se puede hacer un trabajo mejor”, apuntó Illanes.



