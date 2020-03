Emergencia por coronavirus y caída de precios internacionales afectarán al incremento salarial

La caída de los precios de los minerales y los hidrocarburos, y la emergencia sanitaria por el coronavirus, afectarán en la definición del incremento salarial para esta gestión, según admitió el ministro de Economía, José Luis Parada, en conferencia de prensa.

“Hemos recibido el pliego petitorio de la COB, se lo está analizando, consideramos que no son las mismas condiciones de la última negociación que hubo, donde no había coronavirus, no se habían caído los precios de los minerales y de los hidrocarburos en la proporción que está en este momento”, dijo la autoridad.

Anticipó que se instalarán mesas de diálogo con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y el sector empresarial, e instó a que conclusiones salgan lo antes posible para dar certidumbre al país.

“No podemos pasar este tema del aumento salarial, hay que definir de una vez los niveles, si es que se van a dar y cómo se van a dar, para dar certidumbre al país (…) Confiamos en la madurez de los trabajadores para ponernos de acuerdo lo antes posible, porque si esto continúa, lógicamente, el problema va a ser mayor”, manifestó el titular.

Bolivia actualmente afronta una cuarentena que implica la reducción de la jornada laboral en el ámbito público y privado, de 08:00 a 13:00, además de la restricción a actividades económicas desde las 15:00 y el transporte público desde las 18:00.

“Confiamos en que primará la racionalidad en los trabajadores, en la parte empresarial y en la parte del sector público, para dar una solución cuando antes”, reiteró el ministro, que antes había admitido que la actual coyuntura reducirá las perspectivas de crecimiento económico que estaban fijadas en un 3,5 por ciento para esta gestión.

La COB solicita un incremento salarial del 15 por ciento al haber básico y del 10 al salario mínimo nacional y los empresarios demandan a que esté en función de la inflación registrada el año pasado, que alcanzó a 1,47 por ciento.

