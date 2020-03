Enfermera rompe en llanto tras atender sin protección a paciente con coronavirus

Una enfermera del Hospital Japonés, en Santa Cruz, rompió en llanto después de enterarse que la paciente que ayudó a atender sin ningún tipo de medidas de protección en la Unidad de Emergencia dio positivo a coronavirus. Ahora ella se encuentra aislada sin ver a sus tres hijos, uno de ellos lactante.

«La paciente se descompensó, tuvieron que entubarla y se imaginarán ¿cuántas personas y cuántas manos la atendieron? Luego ingresó a terapia intensiva con un diagnóstico de influenza, neumonía o hantavirus y no de coronavirus», declaró la enfermera sin revelar su identidad.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La profesional, junto con uno de sus compañeros de trabajo, se enteraron de que la paciente tenía coronavirus luego del reporte del secretario departamental de salud de Santa Cruz, Óscar Urenda, quien dijo que dos personas con la enfermedad se encontraban en terapia intensiva.

«Sabiendo las autoridades (departamentales y nacionales) y del Hospital Japonés de lo que se venía, nunca se capacitó a nuestro personal, no se tomaron la molestia de prepararnos, de equiparnos a todo el personal para protegernos», añadió la enfermera.

Además, comentó que es madre de tres niños menores de cinco años. «Estuve en contacto con la paciente y no tenía la protección que debía contar. ¿Se imagina? ¿Ahora qué sucederá conmigo? Estoy aislada, encerrada en un cuarto sin poder ver a mis hijos, sin tocarlos y soy una mamá que doy de lactar. Pero a nuestras autoridades no les interesa nuestra vida», afirmó.

Ella comentó que el viernes por la noche las autoridades se reunieron y les dijeron que deben estar aislados y que el personal faltante será cubierto por otros profesionales. «Ahora recién entregan equipo de protección. La paciente está en terapia intensiva y sólo una colega está trabajando con esos pacientes. No me corro en atender al paciente, es mi misión, no me puedo negar pero pido equipo de protección, no me lo dieron, me arriesgué y arriesgo a mi familia», lamentó.