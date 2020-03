Este es el truco para ver series y ‘pelis’ de Netflix con tus amigos durante la cuarentena

Que no vayas a salir de casa durante los próximos días no significa que no puedas compartir tiempo con amigos y familia. Sí es posible.

Desde que se inició la crisis por el coronavirus y el Gobierno decretó la cuarentena en nuestras casas, surgen nuevas ideas y planes a los que puedes apostar para no aburrirse. Si te encanta ver pelis y series de Netflix con tus amigos, tenemos muy buenas noticias para ti. Sabemos cómo puedes hacerlo en grupo durante la cuarentena. Que no cunda el pánico, porque es mucho más fácil de lo que crees, gracias a la herramienta social ​Netflix Party que nos permite compartir aficiones a distancia. ¿En qué consiste? Para empezar, debes saber que se trata de una extensión de Google Chrome y se ha desarrollado para permitir a diferentes usuarios de la plataforma de streaming ver al mismo tiempo una serie o una película. ¡Pero no te lo pierdas! Las sorpresas no acaban aquí. Y es que la extensión también nos permite comentar los acontecimientos de las series o películas a través de un chat que se ha habilitado. Según la descripción que podemos leer en la página web de Netflix Party, se trata de «una nueva forma de ver Netflix con tus amigos en línea. Netflix Party sincroniza la reproducción de video y agrega chat grupal a tus programas favoritos de Netflix. ¡Únete a más de 500.000 personas y usa Netflix Party para conectarte con amigos y organizar noches de películas de larga distancia y fiestas de ver televisión hoy!». ¿Cómo puedes disfrutar de Netflix Party? Solo se necesitan dos cosas: el buscador Chrome en el ordenador o portátil y una cuenta de Netflix. Para poder disfrutarlo, tienes que descargar la extensión de la web Netflixparty.com. Que no cunda el pánico, ¡el servicio es gratuito! Fuente: Instyle