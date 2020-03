Etcheverry y el boom de la Sub-23: A mis 16 fui el mejor de América

lunes, 16 de marzo de 2020 · 00:03

paginasiete.bo

Paola Calle / La Paz

Hace 28 años, Marco Etcheverry escuchó una pregunta y un consejo que no olvidó nunca. “-¿Qué ganaste? Nada todavía. -Entonces empieza a ganar”. Era una frase que Xavier Azkargorta lanzó en 1992. En momentos en los que se habla del buen momento de la Sub-23, el Diablo y Juan Manuel Peña orientan a los jóvenes futbolistas. “A mis 16 fui el mejor de América”, resaltó el exdiez de la Verde.

Etcheverry fue una de las estrellas de la Selección que se clasificó al Mundial de 1994.

“Pero también yo jugué el Sub-16, el Sub-15. Salí campeón en Europa, salí campeón sudamericano, mejor goleador… O sea a mis 16 años fui el mejor de América infanto-juvenil. Los logros son muy importantes; entonces que sigan caminando, que sigan yendo por esa senda, por ese buen camino y creo que les irá muy bien. No se desvíen, no crean que consiguieron algo”, expresó Etcheverry.

El exjugador resaltó que “es muy importante que no se mareen. Lastimosamente hay que estar preparados para ser famoso, para ser profesional, para ser ídolo. No es fácil pero les diría que mantengan los pies sobre la tierra, eso es muy importante”, aseguró el ex 10 de la Verde.

La selección Sub-23 ilusionó a los bolivianos con su participación en el Preolímpico en Colombia y los exfutbolistas resaltaron la labor del combinado nacional juvenil. El seleccionador César Farías convocó a siete jugadores que participaron en la Sub-23 para la Eliminatoria Catar 2022. Entre los más destacados están Víctor Ábrego, Roberto Fernández y Eduardo Demiquel.

“Necesitamos ídolos nuevos, ya el Diablo está viejito (sonríe). A (Víctor) Ábrego desearle lo mejor, éxitos, que no baje los brazos, que esté con actitud. Él la tiene, entonces tener los pies sobre la tierra es muy importante. Que se haga aconsejar con gente que ya ha jugado mucho fútbol, que no haga caso de otras cosas que están alrededor del fútbol, que se concentre en la gloria y que la gloria le traerá lo demás”, aconsejó Etcheverry.

El ex defensor Peña también respaldó a la Selección y a la nueva generación de futbolistas que representarán al país.

“He visto muy de cerca cómo están trabajando, he visto el espíritu que tienen los chicos. El último Sub- 23 en el Preolímpico que hubo la participación fue bastante buena, se nota que hay mucha confianza y esa personalidad que nos hacía falta hace mucho tiempo, así que tenemos mucha confianza en los chicos, que les vaya bien para felicidad de ellos y de toda su familia”, manifestó Peña.

Algunos jugadores que fueron parte del Mundial de 1994 fueron comparados con los nuevos talentos.

Ante el boom de los jóvenes en los diferentes equipos de la División Profesional, Etcheverry aseguró que lo que tienen que hacer es pensar en el país.

“Como egoísta, ojalá que no nos reemplacen (sonríe), pero por el país ojalá que sí. Deseo lo mejor a los muchachos, nosotros somos gente que tuvimos éxito porque vimos el país, vimos nuestro logo, nuestra bandera. No hay envidia, no hay mala energía, he llorado, veo mis partidos y sigo llorando. Yo digo a la gente que apoye, que lo sienta que el equipo rival lo sienta así, que Messi cuando venga no se quiera mover, así que vamos muchachos, vamos, que tienen la energía de todo el país”, apuntó.

Etcheverry y Peña aseguraron que respaldarán en todos los partidos de la Selección boliviana. El segundo es representante de jugadores y desde su posición sigue el trabajo de los jóvenes de la Verde.

“El creer en el cuerpo técnico, eso es fundamental por sobre todas las cosas. Lo que tenemos que hacer, como siempre suele pasar, es apoyar a los que están a la cabeza de esto y cuando les toque a otros apoyaremos de la misma forma. Aquí no se trata de ser partidistas de ningún grupo, sino del fútbol boliviano”, dijo Peña.

Ambos referentes del balompié nacional aseguraron que cada Eliminatoria se ilusionan al ver jugar a la Selección. “Cada vez que vez que empieza una Eliminatoria me ilusiona, es lo que todo el país debería sentir. Hay que apoyar a todos, seguro que van a salir Ábrego y otros nombres más”, apuntó Peña.

