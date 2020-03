Fabol deja abierto el diálogo por sueldos

Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) no cerró las puertas para dialogar sobre el tema de los sueldos de los jugadores en los equipos profesionales, que no tendrán ingresos por recaudaciones tras la suspensión del torneo Apertura por la pandemia del coronavirus.

“Cuando tengamos un planteamiento que sea serio y por escrito lo discutiremos y lo comunicaremos, a través de los capitanes, a todos los futbolistas del país y entre todos sabremos asumir. No tengan la menor duda de que sabremos estar a la altura de los acontecimientos”, aseguró ayer el secretario general de Fabol, David Paniagua.

El dirigente de los jugadores manifestó que hasta la fecha no se dialogó sobre este tema con la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“De momento, nosotros estamos en la única preocupación que tenemos, que es de que los jugadores no estén expuestos a nada. Después del 31 de marzo tendremos que sentarnos a ver cómo vamos a afrontar el tema, porque es mayúsculo el problema”, añadió Paniagua.

El dirigente de Fabol sostuvo que la postura de los jugadores nunca fue intransigente y si en algún momento fue radical, fue porque agotaron todas las instancias de diálogo posible.

“El futbolista jamás ha sido irracional, jamás ha sido extremista, cuando se ha asumido medidas radicales es cuando hemos agotado todas las instancias y no han tenido respuestas. Siempre se fue a través de los conductos regulares, y saben los dirigentes que tenemos toda la razón”, sostuvo.

Aunque la postura de Fabol parece ser abierta al diálogo, Paniagua ya mostró algo de escepticismo en cuanto a que se acepte que los jugadores tengan una rebaja en sus salarios por estas dos semanas que paró el fútbol nacional.

“No hemos entrado a tocar absolutamente nada del tema económico, porque creemos que es algo que la federación ya lo tenía programado, no iba haber fútbol porque había el tema de la selección. No iba a haber fútbol estos 15 días. Segundo, no es evidente que los clubes vivan o que paguen los salarios con lo que recaudan de las entradas”, sostuvo Paniagua.

FABOL AGRADECE EL PÁRATE DE PRÁCTICAS

El martes la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) prohibió los entrenamientos en conjunto en los equipos profesionales y de la Sección no Aficionados. Esta medida fue celebrada por Fabol.

“Nosotros estamos complacidos de que de manera unánime hayan entendido que no había por qué correr el riesgo de que los jugadores estén entrenando, de que los jugadores estén expuestos a cualquier tipo de contagio. La medida asumida por la federación fue totalmente acertada”, dijo David Paniagua, a tiempo de indicar que “todos los otros temas pasan a segundo plano, cuando se trata de la salud, que siempre está primero”.