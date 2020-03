Fabol no acepta rebaja de salarios

viernes, 27 de marzo de 2020 · 00:07

Marco Mejía / La Paz

Futbolistas Agremiados de Bolivia está firme en su postura de no aceptar la rebaja de los salarios de los jugadores de los 14 clubes de la División Profesional como única solución para los problemas que generará la paralización del campeonato por el Covid-19.

El asesor legal de Fabol, David Paniagua, sostuvo ayer que la solitaria propuesta que escuchó de parte de la dirigencia sólo se limita a tocar el bolsillo de los jugadores.

“Hay que ver entre todos que posición vamos a asumir después del 15 de abril para poder encontrar alternativas y soluciones que sean creativas y que no pasen por deja sin salarios a los futbolistas. Para el presidente de la Federación y los dirigentes la única salida es no pagar el sueldo y esa no es la única solución”, subrayó.

Paniagua mencionó que el análisis debe abarcar todo el contexto que rodea al fútbol boliviano y no aceptó el argumento que exponen los dirigentes al citar que no tienen recaudaciones y que tampoco hay ingresos por derechos de televisión.

“Los clubes no viven de las recaudaciones que es una parte de sus ingresos, ellos tiene la televisión, dinero de la Copa América, eliminatorias, socios y auspiciadores. El dirigente no puede pretender decir que como no hubo fútbol no tenemos con qué pagar a los jugadores”.

Coincidió en que los futbolistas tendrán que renunciar a algo, pero insistió en que se haga un análisis equilibrado de las partes. “Hay que ser capaces de agotar todas las instancias que sean equilibradas para todos, pero no compartimos la posición de los dirigentes y no lo vamos a aceptar si proponen fácilmente ir por reducir los salarios de los jugadores”, finalizó.