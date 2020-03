Fitaz, Chayanne y Tokio Hotel, los primeros cancelados por el Covid-19

viernes, 13 de marzo de 2020 · 00:32

Fuente: paginasiete.bo

Milen Saavedra / La Paz

El XII Festival Internacional de Teatro de La Paz, (Fitaz), los conciertos de Chayanne en Cochabamba y Santa Cruz, y el recital de la banda alemana Tokio Hotel en la sede de Gobierno son las primeras actividades masivas suspendidas por la emergencia por el coronavirus en el país.

Después del anuncio de las medidas de prevención del Gobierno, la directora del Fitaz, Maritza Wilde, informó la cancelación del festival. “Al ser un encuentro internacional, el Fitaz queda suspendido por razones de fuerza mayor”, oficializó en un comunicado.

El festival debía realizarse del 26 de marzo al 5 de abril con el lema “Teatro por la paz en el mundo” y la participación de elencos nacionales e internacionales. Con la suspensión de los vuelos de y hacia Europa, la realización del encuentro no será posible.

“El Fitaz apoya estas medidas porque considera de prioridad la salud pública y la vida de las personas”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, el cantante puertorriqueño Chayanne, desde sus páginas oficiales, informó que se decidió poner un alto en su gira “Desde el alma” -que incluía Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana y España- debido a la prohibición de eventos públicos masivos en estos países.

“Mi público sabe que no me gusta posponer o cancelar conciertos, pero esta es una situación que va más allá del control nuestro y tenemos que cuidarnos todos, no sólo quienes estamos viajando permanentemente, sino el público que asiste a conciertos. Así que espero sigan las indicaciones de cuidado para evitar que el virus nos afecte, la prevención es muy importante”, se lee en un mensaje del artista.

Chayanne debía presentarse el 26 de marzo en Santa Cruz y dos días después en Cochabamba. La producción en Bolivia informó que se reprogramarán los conciertos y que en los próximos días se anunciarán las nuevas fechas en coordinación con el artista y sus representantes. Además, las personas que ya compraron sus entradas podrán usarlas para los nuevos shows.

Los alemanes de Tokio Hotel, que también realizaban una gira por la región, confirmaron la suspensión de sus siguientes presentaciones, que incluye la del 19 de marzo en La Paz.

“No podemos continuar con el tour. Estamos muy tristes, no sabemos qué decir. Realmente queríamos tocar para ustedes. Trataremos de tener nuevas fechas, pero por el momento no podemos decir más”, explicó Bill Kaulitz, uno de los líderes de la banda en un video difundido en Facebook junto a la etiqueta #staysafe.

A nivel local, también se postergó hasta nuevo aviso el lanzamiento de la entrada del Señor Jesús del Gran Poder 2020, que debía realizarse hoy. Los espacios culturales municipales de La Paz implementaron medidas de prevención como disponer de alcohol en gel en los ingresos y la difusión de videos informativos sobre el virus. Mientras que en El Alto, el municipio canceló las presentaciones en el Teatro Raúl Salmón de la Barra y de Cámara y las exposiciones en el Museo Antonio Paredes Candia.

